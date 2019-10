"Jak zapowiadałem, Jey Powell (szef Fed) i Rezerwa Federalna pozwoliły, aby Dolar stał się tak silny, zwłaszcza w odniesieniu do WSZYSTKICH walut, że wpływa to negatywnie na naszych producentów. Stopa Fed za wysoka. Są naszymi najgorszymi wrogami, nie mają pojęcia. Żałosne!" - napisał Trump.

W sierpniu Fed obniżył główną stopę procentową po raz pierwszy od dekady. Fed zasygnalizował też, że w razie konieczności gotów będzie nadal obniżać koszty kredytów i zadziała, aby podtrzymać rekordowo długą ekspansję gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.

Tweety Trumpa budzą niepokój inwestorów, stawiają bowiem pod znakiem zapytania niezależność banku centralnego. W czerwcu Trump powiedział, że polityka banku centralnego Chin "daje im kolosalną przewagę konkurencyjną". Dodał: "My nie mamy tej przewagi, bo mamy Fed, który nie obniża stóp procentowych. (....) Fed jest dla nas bardzo, bardzo destrukcyjny".

"Nie zapominajmy, że w Chinach szefem Fed jest prezydent Xi, prezydent Chin. I jako szef Fed może robić co chce" - podkreślił.

Prezydent krytykuje politykę monetarną banku centralnego, prowadzoną przez Jeremy'ego Powella, mimo że on sam go powołał na to stanowisko.

Trumpowi zależy na obniżce stóp procentowych, liczy bowiem na to, że przyspieszą one wzrost gospodarczy lub spowolnią jego hamowanie, ponieważ złe wyniki amerykańskiej gospodarki zaszkodziłyby jego zabiegom o reelekcję w 2020 roku.