Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach głównych i dwóch specjalnych. Prezydent przyznał też - podobnie jak rok temu - nagrodę indywidualną.

W kategorii Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw laureatem została firma Delta Zbigniew Różycki, w kategorii Narodowy Sukces - LPP, w kategorii Międzynarodowy Sukces - Olimp Laboratories, w kategorii Odpowiedzialny Biznes - Marco, w kategorii Firma Rodzinna - Ochnik.

W ramach kategorii specjalnych, w rywalizacji na najlepszy polski start-up zwycięzcą została firma Warsaw Genomics. Z kolei w kategorii specjalnej Badania + Rozwój wygrała firma Medical Inventi.

Nagrodą indywidualną prezydent wyróżnił Czesława Langa.

Prezydent podkreślił, że wyłonienie liderów, ostatecznych zwycięzców nie było łatwe. "Wszystkie te firmy są wspaniałe, a państwo jesteście wspaniałymi ludźmi i biznesmenami, o wielkim poczuciu odpowiedzialności” - mówił Andrzej Duda. (

Nagroda Gospodarcza przyznawana jest corocznie przez Głowę Państwa. To szczególne wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki, budując jednocześnie pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.

Laureaci XVII edycji NG Prezydenta RP:

LIDER MŚP

DELTA Zbigniew Różycki zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Firma z Katowic, założona przez właściciela Zbigniewa Różyckiego w 1992 roku. Zajmuje się produkcją drzwi stalowych o zwiększonej odporności na włamanie i izolacyjności akustycznej, przeciwpożarowych, energooszczędnych, a także zamków, szyldów czy akcesoriów drzwiowych. Dzięki innowacyjnym, opatentowanym produktom, Delta wciąż zwiększa eksport swoich produktów, współpracując m. in. z firmami chińskimi, niemieckimi, włoskimi, czeskimi oraz węgierskimi. Obecnie ponad 25 proc. produkcji przeznaczone jest na eksport. Firma zatrudnia 66 osób.

NARODOWY SUKCES

LPP S.A. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Spółka powstała w 1991 roku, w Gdańsku. W ciągu 25 lat swej działalności stała się jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich producentów i dystrybutorów odzieży. Produkty LPP sprzedawane są łącznie w 24 krajach, ale to w Polsce rozwijane są koncepcje marek i podejmowane wszystkie strategiczne decyzje. To tu powstaje ponad 2/3 wartości produktu tworzonego przez LPP. Grupa LPP tworzy ponad 25 tys. miejsc pracy, a w 2018 roku osiągnęła ponad 8 mld przychodu.

MIĘDZYNARODOWY SUKCES

Olimp Laboratories Sp. z o. o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Firma ma swoją siedzibę w Dębicy (województwo podkarpackie). Powstała w 1990 roku. Zajmuje się produkcją suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych oraz produktów leczniczych i wyrobów kwalifikowanych do żywności funkcjonalnej. Realizuje inwestycje na poziomie 500 mln zł, korzystając z funduszy krajowych i europejskich. W swoim portfolio posiada obecnie ponad 600 produktów, które dostarcza do ponad 100 krajów na świecie.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Marco Sp. z o. o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

To rodzinne przedsiębiorstwo z całkowicie polskim kapitałem powstało w 2000 r. w Gliwicach (województwo śląskie). Jest niewątpliwym liderem w zakresie specjalistycznych elementów znakowania i identyfikacji produktów do przemysłu. Swoje produkty eksportuje m.in. do Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii i Hiszpanii. W 2016 roku powstała Fundacja MarcoPomaga, która wspomaga działalność społeczną spółki.

FIRMA RODZINNA

Ochnik S.A. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1989 roku, z siedzibą w Garwolinie (województwo mazowieckie). Historia marki rozpoczęła się od zaprojektowania i uszycia pierwszego egzemplarza skórzanej kurtki. Rosnące zainteresowanie produktami w latach 2003-2007 skutkowało decyzją o ekspozycji oferty firmy na forum krajowych centrów handlowych. Pierwszy salon firmowy OCHNIK otwarty został w Galerii Łódzkiej, co dało impuls do stworzenia własnej sieci sprzedaży. Obecnie firma ma w Polsce 97 salonów własnych i 3 salony franczyzowe oraz sklep internetowy.

Startup_PL:

Warsaw Genomics Sp. z o. o. sp. k. zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

Została założona w 2015 roku. Jej siedziba znajduje się w Warszawie. Świadczy usługi diagnostyki genetycznej oparte o nowoczesne metody diagnostyczne. Wykorzystując autorskie narzędzia, poszukuje w genach człowieka mutacji odpowiedzialnych za powstawanie chorób. Spółka zatrudnia prawie 30 osób, w tym 5 diagnostów laboratoryjnych. Obecnie Warsaw Genomics wykonuje ponad 500 badań genomowych, co czyni ją największym w Polsce podmiotem oferującym wielkoskalowe badania genetyczne.

BADANIA I ROZWÓJ

Medical Inventi S.A. zgłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spółka została założona w 2011 roku jako spółka spin-off w wyniku połączenia środowiska nauki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, naukowcy – autorzy patentu) z biznesem (inwestorzy prywatni). Siedziba spółki znajduje się w Lublinie. Od momentu powstania, działalność MI skupiona jest na przeprowadzeniu skutecznego procesu komercjalizacji innowacyjnego kompozytu kościozastępczego, któremu nadano nazwę FlexiOss®. Stanowi on oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji pod kątem składu i właściwości, a w szczególności wspomagania procesu regeneracji kości.

NAGRODA INDYWIDUALNA

Czesław Lang