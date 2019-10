Praźródłem naszego sukcesu gospodarczego jest usprawnienie i uszczelnienie systemu finansowego - podkreślił premier przedstawiając przedsiębiorcom, gdzie znajduje się Polska na drodze do polskiego modelu państwa dobrobytu.

Szef rządu stwierdził, że opinie zarówno polskich, unijnych i międzynarodowych ekspertów potwierdzają, że "nasze uszczelnienie systemu podatkowego jest tym mitycznym Atlasem, który dźwiga cały nasz wzrost gospodarczy". Dodał, że to pokazuje jak wielką wartością jest państwo polskie, które słucha przedsiębiorców.

Przykładem - jak wskazał premier - jest np. obniżenie CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślił, że właśnie w ogłoszonej niedawno piątce dla przedsiębiorców udało się podwyższyć ryczałt uprawniający do niższych podatków z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do ok. 9 mln zł.

Polska ma jeden z najsilniejszych wzrostów na świecie, to są dane OECD. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego należymy do 22 najsilniejszych gospodarczo krajów świata - powiedział premier podczas przemówienia. Dodał, że według Komisji Europejskiej należymy do grona najszybciej domykających lukę podatkową, oraz że jako pierwsi podjęliśmy głośno temat rajów podatkowych.

Jednocześnie pokazujemy, że można odnosić sukcesy prowadząc rozbudowaną politykę społeczną. Przesunęliśmy 70-80 miliardów na cele społeczne i rozwojowe, a pozyskaliśmy je od mafii vatowskich i przestępców podatkowych - powiedział Morawiecki. Dodał, że nie tylko obyło się bez podnoszenia podatków, ale obniżono VAT poprzez matrycę vatowską dla grupy kilkudziesięciu produktów. Obniżono również CIT, dla przedsiębiorców zarabiających do 2mln euro, czyli 95 proc. ogółu, a także PIT dla 24 mln Polaków.

Stabilne otoczenie makroekonomiczne i stabilny sektor finansów publicznych będzie gwarancją długoterminowego wzrostu gospodarczego - powiedział premier. Dodał że miks polityk: gospodarczej, przemysłowej, finansowej, oraz społecznej, a także wydatki na innowacje i badania, doprowadzi do budowy państwa, które odniesie ogromny sukces na arenie międzynarodowej. System instytucji wsparcia będzie promował polskie startupy i małe, i średnie przedsiębiorstwa, a cały system gospodarczy będzie dobrze służył polskim przedsiębiorcom i polskim pracownikom, na pożytek nam i przyszłym pokoleniom - zaznaczył premier.

"Wyższe marże to wyższe płace dla pracowników"

Dzisiaj mamy czwartą rewolucję technologiczną, rewolucję cyfrową, internet rzeczy, sztuczną inteligencję, Big Data, technologie chmurowe i śmiało wchodzimy w ten świat. Po raz pierwszy możemy przeskoczyć albo ruchem konika szachowego okrążyć i ominąć pewne etapy rozwoju gospodarczego tak, żeby za kilka kilkanaście lat rzeczywiście to nasi przedsiębiorcy (...) mogli realizować wyższe marże - powiedział Morawiecki.

Bo wyższe marże to wyższe płace dla naszych pracowników. Wyższe płace naszych pracowników napędzają konsumpcję, również krajową, powodują że jest więcej oszczędności w systemie krajowym (...) i dzięki temu model gospodarczy jest zdrowszy, gospodarka idzie we właściwym kierunku - dodał.

Szef rządu przyznał, że obecnie polski przedsiębiorca, w porównaniu do tych z krajów lepiej rozwiniętych, ma trudniejszy dostęp do kapitału i wyższy koszt kapitału.