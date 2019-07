"Generalnie propozycja limitu na 2020 r. nadesłana przez Ministerstwo Finansów jest równa limitom przyznanym na 2019 r." - informuje nas Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Inne resorty także nieoficjalnie potwierdzają, ze wydatki maja być zamrożone na poziomie z tego roku. Dla części z nich oznaczać to będzie realne zmniejszenie kwot do dyspozycji.

Jakie będą rzeczywiste skutki utrzymania projektowanych limitów? Nie odbije się to na pewno na płacach urzędników, gdyż rząd zakłada 6-proc. podwyżkę dla budżetówki. Ale wydatki na inne cele będą musiały zostać przycięte lub przynajmniej niezwiększone. Nie dotyczy to wszystkich. Na przykład w Ministerstwie Obrony Narodowej pieniędzy ma być więcej o 11 proc., co wynika z ustawy o wydatkach na armie, która wiąże je ze wskaźnikiem PKB. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że część ministrów nie jest zadowolona i zamierza walczyć o zwiększenie limitów. Resort przedsiębiorczości i technologii wylicza, że mimo rosnącej puli pieniędzy na realizacje zadań zabraknie mu 90 mln zł.

Ministerstwo Finansów nie komentuje sprawy, finalny projekt budżetu ma przygotować do końca sierpnia. Budżet będzie ambitny. Chcemy zrobić jak najmniejszy deficyt, mamy ograniczenia wynikające z reguły wydatkowej. Nie ma co się spodziewać kolejnych wielkich obszarów, w których będziemy rozdawać pieniądze - przyznaje jeden z członków rządu. Zdaniem głównego ekonomisty Crédit Agricole Jakuba Borowskiego to żadna niespodzianka. Trzymanie się reguły wydatkowej w sytuacji, gdy rosną nakłady na transfery socjalne, oznacza, ze w niektórych obszarach będziemy musieli je zamrozić - tłumaczy Borowski.

PiS zrealizował już wyborcze obietnice dotyczące 500 plus na każde dziecko, wprowadza obniżki w PIT, prawdopodobna jest kontynuacja Emerytury plus. Łączny koszt tych

trzech programów wyniesie około 40 mld zł. Tymczasem nie widać zapowiadanych w Aktualizacji Planu Konwergencji ruchów, które miały zwiększyć budżetowe dochody. Nie ma choćby zniesienia limitu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli 30-krotnosci, czy zapowiadanego obłożenia nimi umów śmieciowych. Takie posunięcia mogłyby zostać źle przyjęte przez elektorat, dlatego prawdopodobnie pojawia się dopiero po wyborach.