Dlaczego pracodawcy nie widzą w pięćdziesięciolatkach dobrych pracowników? Wokół tej grupy narosło tyle mitów, że mimo narzekań na brak rąk do pracy, pracodawcy nie widzą w nich potencjału. Stereotypy bywają krzywdzące, a te odnoszące się do osób starszych nie mają korzystnego wpływu na postrzeganie ich na rynku pracy. Dojrzali pracownicy są oceniani jako mniej wydajni, słabsi i pozbawieni umiejętności kreatywnych. Zarzuca się im powolność, strach przed zmianami, opory przed nowymi technologiami, brak umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnych firmach, a nawet częste przebywanie na zwolnieniach lekarskich. Powtarzana jest też opinia, że w tym wieku już nic się nie chce i myśli tylko o emeryturze. Czy rzeczywiście tak jest?

Generacja 50 + jest postrzegana przez młodsze pokolenia jako coraz mniej aktywna, starzejąca się grupa seniorów. Czy rzeczywiście pięćdziesięciolatkowie tacy właśnie są? Postanowiliśmy to sprawdzić, ponieważ intuicja podpowiadała nam zupełnie coś innego. Na przełomie marca i kwietnia przeprowadziliśmy wraz z firmą badawczą Atena Research & Consulting badanie tej grupy społecznej.