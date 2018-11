Komunikat rzecznika informuje o wpisaniu na listę "Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie".

"Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego)" - czytamy.

Idea Bank jest jednym z banków, kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego. Był też jednym z podmiotów oferujących obligacje spółki GetBack.

Kolejność jest odwrotna. Leszek Czarnecki wiedział, że wpiszą Idea Bank na listę, więc dziś był ostatni dzień, by wyjść jako pierwszy z uderzeniem. Teraz "Czarnecki jest ofiarą". Gdyby tekst ukazał się jutro, "Czarnecki brałby odwet" https://t.co/32Y5aNl5ja — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) 13 November 2018

Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, Chrzanowski w marcu 2018 roku miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Te same informacje opublikował także "Financial Times". Na środę rano do KPRM Chrzanowskiego wezwał premier Mateusz Morawiecki, żądając od szefa KNF natychmiastowych wyjaśnień. Szef rządu zlecił jednocześnie prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Po południu we wtorek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję z pełnionej przez siebie funkcji.