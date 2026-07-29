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Kierowcy czekali na tę informację. Jest termin rozbudowy A2

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 11:18
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Kierowcy czekali na tę informację. Jest termin rozbudowy A2
Kierowcy czekali na tę informację. Jest termin rozbudowy A2/Shutterstock
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że we wrześniu mogą rozpocząć się prace przy rozbudowie autostrady A2 na odcinku Łódź–Warszawa. Jednocześnie poinformował o wzroście kosztów budowy następcy „Daru Młodzieży”.

Poszerzenie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą

- O poszerzeniu A2 między Łodzią a Warszawą mówiło się latami (...). Podjąłem tę trudną decyzję, bo wiemy, że będzie to powodować pewnego rodzaju utrudnienia - powiedział Klimczak w środę na antenie TVP Info.

Jak dodał, wprowadzona ma zostać organizacja ruchu zapewniająca dwa pasy w każdym kierunku. Dodatkowo w celu uporządkowania ruchu wykorzystany zostanie odcinkowy pomiar prędkości. - Podpisaliśmy na razie jedną z czterech umów. Trzy są jeszcze w odwołaniach, KIO (Krajowa Izba Odwoławcza), sąd i tak dalej - zauważył. Pytany, czy rozbudowa się opóźni odparł, że nie.

- Raczej jesteśmy w harmonogramie (...). Chcemy wejść na plac budowy po powrotach z wakacji, żeby nie rozpoczynać przebudowy A2, kiedy jest największy ruch - dodał. Dopytywany o start prac Klimczak wskazał, że będzie to najprawdopodobniej wrzesień, po podpisaniu wszystkich umów.

Następca "Daru Młodzieży"

Minister pytany był też o następcę „Daru Młodzieży”, którego powstanie w ubiegłym roku zapowiedział premier Donald Tusk. W lutym informowano, że w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego statku nie zgłosił się żaden wykonawca.

Koszt budowy szacowano na 350 mln zł. Szef resortu infrastruktury przyznał, że pieniędzy trzeba będzie dołożyć. - Nasz rząd jest gotów dołożyć więcej pieniędzy, tak abyśmy mogli naszym młodym marynarzom wybudować najnowocześniejszy żaglowiec do szkolenia i pływania po wszystkich morzach i oceanach. To jest kilkadziesiąt milionów złotych - powiedział minister.

Dopytywany, czy projekt będzie wart ponad 400 mln zł, odpowiedział: „Tak, pamiętajmy o tym, że budujemy dwa statki”. - Jeden żaglowiec dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Drugi, następca Nawigatora 21, to jest statek badawczy dla Politechniki Morskiej w Szczecinie - dodał. Zapewnił, że statki są budowane i projekt nie jest zagrożony.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą to jedna z najbardziej ruchliwych tras w Polsce

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce i - zdaniem resortu infrastruktury - jej przepustowość zaczęła się wyczerpywać. Według Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tys. w okolicy Łodzi do niemal 100 tys. w Warszawie.

Pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka A2 pod Warszawą za 257 mln zł ze spółką Strabag. Dotyczy ona odcinka między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa. Inwestycja obejmie 17,2 km trasy. Rozbudowa A2 została podzielona na cztery odcinki realizacyjne, Strabag ma rozbudować trzy z nich, a Budimex jeden.

Przebudowa całej trasy pomiędzy Łodzią a Warszawą obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów, a 3 km - prace w rejonie węzła Łódź Północ, które obejmą wymianę nawierzchni i modernizację oświetlenia na energooszczędne.

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Źródło PAP
Tematy: autostrada A2transportrozbudowa autostrady a2
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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