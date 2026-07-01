Są nowe dane o liczbie mieszkańców Polski. Cudzoziemcy coraz liczniejsi [GUS]

Na briefingu prasowym z udziałem m.in. prezesa GUS Marka Cierpiał-Wolana, przedstawiono eksperymentalne dane o liczbie i strukturze osób przebywających w Polsce na koniec 2025 roku. GUS zaznaczył, że właśnie ze względu na charakter eksperymentalny, przedstawione wyniki analizy nie są oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności w Polsce.

Różnią się one m.in. inną metodologią badań i podstawą liczenia. Oficjalne statystyki obejmują zgony, urodzenia i migracje. W eksperymentalnym podejściu liczba osób przebywających w Polsce oznacza osoby posiadające numer PESEL (zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców), dla których odnotowano aktywność przynajmniej jeszcze w jednym rejestrze administracyjnym (tzw. ślady życia). Osoby te przebywały także na terytorium kraju według stanu na 31 grudnia 2025 r.

Liczba osób przebywających w Polsce na koniec 2025 r.

Dyrektor Integracji i Zarządzania Danymi GUS Joanna Hausman-Czerwińska wskazała, że według analizy na koniec 2025 r. w Polsce przebywało ok. 38,8 mln osób (o blisko 40 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym ok. 2,3 mln cudzoziemców (wzrost o niemal 215 tys.).

W miastach wojewódzkich przebywało łącznie ponad 8 mln osób (ponad 20 proc. ogółu ludności Polski), w tym ponad 970 tys. cudzoziemców. Najwięcej osób (ponad 2 mln) przebywało w Warszawie, następnie w Krakowie (prawie 900 tys. osób), a najmniej w Gorzowie Wielkopolskim (ponad 130 tys. osób).

W wielu gminach więcej osób 60 plus niż dzieci

Z danych GUS wynika, że najwyższy udział osób starszych (60 lat lub więcej) notowano w gminach woj. świętokrzyskiego, we wschodniej i południowej części woj. podlaskiego, w południowej części woj. lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz północnej woj. śląskiego. W trzech gminach powiatu hajnowskiego w woj. podlaskim odnotowano udział osób starszych na poziomie ponad 40 proc.

Z kolei największe udziały osób w wieku do 14 lat odnotowano w gminach w województwach: pomorskim, małopolskim, wielkopolskim oraz w gminach położonych wokół większych miast (Warszawa, Poznań, Wrocław, Białystok, Radom, Rzeszów). W gminie Sierakowice (woj. pomorskie) prawie co czwarty mieszkaniec miał nie więcej niż 14 lat.

Tylko 73 gminy mają więcej dzieci niż seniorów

W większości gmin udział dzieci w wieku do 14 lat był jednak niższy niż osób w wieku 60 lat lub więcej. Tylko w 73 gminach (ok. 3 proc.) odnotowano większy odsetek dzieci niż osób w wieku 60 lat lub więcej, a w 47 gminach (niespełna 2 proc. ogółu) udziały te były podobne.

Jak podał GUS, w gminie Dubicze Cerkiewne (woj. podlaskie) – najmniejszej gminie w Polsce pod względem liczby mieszkańców – dzieci do 14 r.ż. stanowiły ponad czterokrotnie mniejszą grupę niż mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia.

W 2025 r. w Polsce przebywało ok. 2,3 mln osób posiadających obce obywatelstwo, z czego 73 proc. stanowili obywatele Ukrainy. Udział cudzoziemców wyniósł blisko 6 proc.

Udział cudzoziemców różnił się między gminami

Najwięcej cudzoziemców odnotowano w woj. dolnośląskim (9,8 proc.) i mazowieckim (9,3 proc.), a najniższy w woj. podkarpackim i świętokrzyskim (po 2 proc.).

Udział cudzoziemców różnił się między gminami, odzwierciedlając koncentrację cudzoziemców w wybranych jednostkach terytorialnych. Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa przebywały przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich i ich strefach podmiejskich. W Warszawie udział cudzoziemców wyniósł 14,5 proc., we Wrocławiu 19,5 proc., w Poznaniu 12,5 proc., w Krakowie 11,3 proc.

W większości województw dominującą grupę wśród cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy. Największą ich liczbę zaobserwowano w woj. mazowieckim (346,1 tys. osób), a następnie w dolnośląskim (237,3 tys. osób). Wyjątek stanowiło woj. podlaskie, w którym liczba cudzoziemców z innych państw była wyższa niż liczba obywateli Ukrainy.