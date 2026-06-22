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Przeciętne wynagrodzenie 2026. GUS podał nowe dane

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 17:04
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Przeciętne wynagrodzenie 2026. GUS podał nowe dane/Shutterstock
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku wyniosło 9173,24 zł brutto. Choć w ujęciu rocznym zarobki wzrosły o 5,8 proc., w porównaniu z kwietniem odnotowaliśmy spadek o 3,8 proc.. Głównym powodem niższych wypłat jest brak lub mniejsza liczba wypłacanych premii i nagród w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące rynku pracy za maj 2026 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9173,24 zł. To kwota niższa o 3,8 proc. w porównaniu do kwietnia bieżącego roku. Porównując maj 2026 roku do maja 2025 roku, obserwujemy nominalny wzrost wynagrodzeń o 5,8 proc.

Dlaczego pensje zmalały?

Eksperci GUS wskazują na konkretną przyczynę wahań wynagrodzeń. Spadek średniej pensji w maju wynika bezpośrednio z braku lub ograniczenia wypłat o charakterze bonusowym. W maju pracownicy otrzymali mniej nagród, premii (kwartalnych, rocznych, motywacyjnych czy uznaniowych) oraz nagród jubileuszowych, które znacząco podbiły statystyki w kwietniu. Przeciętne wynagrodzenie obejmuje nie tylko pensję zasadniczą, ale również te wszystkie dodatkowe składniki, dlatego ich sezonowy brak automatycznie obniża średnią.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Dane GUS pokazują również delikatny trend spadkowy w kwestii zatrudnienia. W maju 2026 roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało około 6,38 mln osób (po przeliczeniu na pełne etaty). Statystyki zatrudnienia prezentują się następująco:

  • Spadek w ujęciu miesięcznym: o 0,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2026 r.
  • Spadek w ujęciu rocznym: o 0,9 proc. w porównaniu z majem 2025 r.
Kobiety na rynku pracy: 7,2 mln pracujących, ale wciąż niższe pensje i trudniejszy powrót po urodzeniu dziecka [Dane GUS]
Kobiety na rynku pracy: 7,2 mln pracujących, ale wciąż niższe pensje i trudniejszy powrót po urodzeniu dziecka [Dane GUS]

Czym jest sektor przedsiębiorstw?

Warto pamiętać, że dane publikowane przez GUS dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających 10 i więcej osób. Statystyka ta obejmuje m.in. przetwórstwo przemysłowe, handel, budownictwo, transport, gastronomię oraz obsługę rynku nieruchomości.

GUS podkreśla, że prezentowane wyniki mają charakter wstępny. Instytucje przekazują dane w krótkim terminie, co sprawia, że w przypadku braku pełnej ewidencji, firmy mogą stosować szacunki. Pełniejszy obraz kondycji gospodarki poznamy w kolejnych raportach statystycznych.

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Źródło GUS
Tematy: GUSpensjawynagrodzenieprzedsiębiorstwa
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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