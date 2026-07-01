Inżynieria w ekstremalnych warunkach

Realizacja projektu w sercu Antarktyki wymagała od ekipy budowlanej walki z ekstremalnymi czynnikami: odczuwalną temperaturą spadającą do -25°C, huraganowymi wiatrami oraz bardzo wysoką wilgotnością. Jak podaje portal trojmiasto.pl, każda godzina pracy była wyzwaniem, a montaż kolejnych segmentów odbywał się w warunkach nieporównywalnych z żadnym typowym placem budowy w rodzimym kraju. Mimo to, dzięki determinacji specjalistów, harmonogram prac został w pełni zrealizowany.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Po zakończeniu letniego sezonu budowlanego część ekipy pozostanie na miejscu, aby kontynuować prace podczas antarktycznej zimy.

"Ważny kamień milowy projektu"

Mariusz Niewiadomski, Prezes Zarządu Dekpol Budownictwo, podkreślił bezprecedensowy charakter inwestycji:

Ostatnie miesiące były dla wszystkich zaangażowanych stron czasem wyjątkowo intensywnej pracy. Realizacja inwestycji w tak wymagających warunkach logistycznych i klimatycznych wymagała nie tylko doświadczenia oraz doskonałej organizacji, ale przede wszystkim ścisłej współpracy. Szczególne podziękowanie kieruję do inwestora oraz naszego partnera konsorcjalnego. Dzięki wzajemnemu zaufaniu, zaangażowaniu i sprawnej komunikacji udało nam się skutecznie mierzyć z kolejnymi wyzwaniami i osiągnąć ważny kamień milowy projektu. Budowa nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego to projekt bez precedensu w historii naszej firmy - ocenił.

Z kolei Artur Kowalski, prezes zarządu Andrewex Construction, zwrócił uwagę na synergię kompetencji, która pozwoliła dotrzymać terminów:

To synergia kompetencji obu firm, realizowana we współpracy z IBB PAN, pozwoliła na zrealizowanie zakładanego harmonogramu montażu konstrukcji obiektu w ciągu jednego sezonu pogodowego. To osiągnięcie stanowi zwieńczenie wielu lat pracy oraz zaangażowania dziesiątek specjalistów, którzy z determinacją i pełnym profesjonalizmem uczestniczyli w każdym etapie realizacji projektu. Szczególne słowa uznania kieruję do osób pracujących bezpośrednio na stacji, które w wymagających warunkach izolacji, często mierząc się z licznymi wyzwaniami logistycznymi i środowiskowymi, każdego dnia konsekwentnie dążyły do realizacji wspólnego celu - mówił.

"Antarktyka bardzo szybko weryfikuje wszystkie założenia"

Antarktyka bardzo szybko weryfikuje wszystkie założenia projektowe i technologiczne, jednak zastosowane przez nas rozwiązania sprawdziły się zgodnie z oczekiwaniami. Bardzo dobrze zdały egzamin m.in. "pancerne" okna, blacha elewacyjna odporna na wysoką wilgotność i zasolenie oraz piasek niesiony wiatrem, a także odpowiednio zaprojektowane na ekstremalne antarktyczne warunki pogodowe warstwy izolacyjne. Szczególne znaczenie ma również wyniesienie budynku na wysokość około trzech metrów ponad poziom terenu, co pozwala zabezpieczyć swobodny dostęp do budynku głównego w przypadku intensywnych opadów śniegu – mówi Mateusz Falborski, Kierownik Budowy w Dekpol Budownictwo.