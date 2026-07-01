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Budowa przy -25 stopniach. Niezwykła polska inwestycja stanęła na Antarktydzie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:04
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Antarktyda
Budowa przy -25 stopniach. Niezwykła polska inwestycja stanęła na Antarktydzie/Shutterstock
Na jednym z najbardziej wymagających i odizolowanych terenów na świecie powstał nowy budynek główny Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Konsorcjum firm Dekpol Budownictwo (z Trójmiasta) oraz Andrewex Construction z sukcesem sfinalizowało kluczowy etap tej inwestycji, jakim jest zamknięcie nowoczesnej, monumentalnej konstrukcji.

Inżynieria w ekstremalnych warunkach

Realizacja projektu w sercu Antarktyki wymagała od ekipy budowlanej walki z ekstremalnymi czynnikami: odczuwalną temperaturą spadającą do -25°C, huraganowymi wiatrami oraz bardzo wysoką wilgotnością. Jak podaje portal trojmiasto.pl, każda godzina pracy była wyzwaniem, a montaż kolejnych segmentów odbywał się w warunkach nieporównywalnych z żadnym typowym placem budowy w rodzimym kraju. Mimo to, dzięki determinacji specjalistów, harmonogram prac został w pełni zrealizowany.

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Inwestorem przedsięwzięcia jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Po zakończeniu letniego sezonu budowlanego część ekipy pozostanie na miejscu, aby kontynuować prace podczas antarktycznej zimy.

"Ważny kamień milowy projektu"

Mariusz Niewiadomski, Prezes Zarządu Dekpol Budownictwo, podkreślił bezprecedensowy charakter inwestycji:

Ostatnie miesiące były dla wszystkich zaangażowanych stron czasem wyjątkowo intensywnej pracy. Realizacja inwestycji w tak wymagających warunkach logistycznych i klimatycznych wymagała nie tylko doświadczenia oraz doskonałej organizacji, ale przede wszystkim ścisłej współpracy. Szczególne podziękowanie kieruję do inwestora oraz naszego partnera konsorcjalnego. Dzięki wzajemnemu zaufaniu, zaangażowaniu i sprawnej komunikacji udało nam się skutecznie mierzyć z kolejnymi wyzwaniami i osiągnąć ważny kamień milowy projektu. Budowa nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego to projekt bez precedensu w historii naszej firmy - ocenił.

Z kolei Artur Kowalski, prezes zarządu Andrewex Construction, zwrócił uwagę na synergię kompetencji, która pozwoliła dotrzymać terminów:

To synergia kompetencji obu firm, realizowana we współpracy z IBB PAN, pozwoliła na zrealizowanie zakładanego harmonogramu montażu konstrukcji obiektu w ciągu jednego sezonu pogodowego. To osiągnięcie stanowi zwieńczenie wielu lat pracy oraz zaangażowania dziesiątek specjalistów, którzy z determinacją i pełnym profesjonalizmem uczestniczyli w każdym etapie realizacji projektu. Szczególne słowa uznania kieruję do osób pracujących bezpośrednio na stacji, które w wymagających warunkach izolacji, często mierząc się z licznymi wyzwaniami logistycznymi i środowiskowymi, każdego dnia konsekwentnie dążyły do realizacji wspólnego celu - mówił.

"Antarktyka bardzo szybko weryfikuje wszystkie założenia"

Antarktyka bardzo szybko weryfikuje wszystkie założenia projektowe i technologiczne, jednak zastosowane przez nas rozwiązania sprawdziły się zgodnie z oczekiwaniami. Bardzo dobrze zdały egzamin m.in. "pancerne" okna, blacha elewacyjna odporna na wysoką wilgotność i zasolenie oraz piasek niesiony wiatrem, a także odpowiednio zaprojektowane na ekstremalne antarktyczne warunki pogodowe warstwy izolacyjne. Szczególne znaczenie ma również wyniesienie budynku na wysokość około trzech metrów ponad poziom terenu, co pozwala zabezpieczyć swobodny dostęp do budynku głównego w przypadku intensywnych opadów śniegu – mówi Mateusz Falborski, Kierownik Budowy w Dekpol Budownictwo.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskainwestycjeantarktyda
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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