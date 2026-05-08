Tuż po studiach zarabiają 13 tys. zł. Tylko informatycy mają wyższe pensje

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 11:39
Pielęgniarstwo znajduje się w grupie 10 kierunków, których absolwenci otrzymali najwyższe wynagrodzenia - wynika z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Pielęgniarka, rok po uzyskaniu dyplomu, mogła zarobić blisko 13 tys. zł, a informatycy - ok. 14 tys. zł. Według prognoz zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek będzie coraz większe ze względu na starzejące się społeczeństwo.

Dane ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów dotyczą wynagrodzeń brutto absolwentów rocznika 2023 w pierwszym roku po dyplomie. Na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci informatyki (około 14 tys. zł), analizy danych, inżynierii obliczeniowej (około 13,5 tys. zł).

Tuż za nimi uplasowali się absolwenci pielęgniarstwa (studia II stopnia) Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z zarobkami w wysokości 12,8 tys. zł oraz absolwenci pielęgniarstwa (studia II stopnia) na Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy z siedzibą w Legnicy - 12,3 tys. zł.

Zarobki pielęgniarek i pielęgniarzy wzrosły

Gilbert Kolbe z Polskiej Federacji Szpitali, pielęgniarz, powiedział PAP, że w ostatnich latach zarobki pielęgniarek i pielęgniarzy wzrosły, ale ich wysokość zależy od regionu i lokalnych uwarunkowań. Podkreślił, że absolwentki uczelni w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) i Legnicy (woj. dolnośląskie) mogą liczyć na najwyższe zarobki, bo w zachodniej Polsce pielęgniarek brakuje najbardziej. Podejrzewam też, że absolwentki studiów magisterskich musiały w trakcie studiów skończyć specjalizację i dzięki temu znalazły się w siatce płac w ochronie zdrowia w drugiej, najlepiej zarabiającej grupie - dodał.

Według dra Jerzego Gryglewicza z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, charakter zawodu pielęgniarki bardzo się zmienił po akcesji Polski do UE, która zaczęła wymagać, by pielęgniarki uzyskiwały wyższe wykształcenie. Pielęgniarka ma dużo wyższe kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Może wypisywać recepty, rozszerzył się zakres procedur, które może wykonywać. Nie jest już zawodem opiekuńczym, bo w systemie jest nim nowy zawód - opiekun medyczny - dodał.

Dostają pensje wyższe niż minimalne

Gryglewicz powiedział, że ze względu na braki kadrowe, dyrektorzy szpitali muszą pielęgniarkom oferować wyższe niż minimalne wynagrodzenia. Minimalna płaca zasadnicza (bez dodatków np. za pracę w niedziele i święta) pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa (lub położnej) i specjalizacją to 10,5 tys. zł brutto.

Pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, ale bez specjalizacji, a także pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim i specjalizacją otrzymują minimum 8,3 tys. zł. Pielęgniarka i położna z wykształceniem średnim, ale bez specjalizacji, otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 7,6 tys. zł brutto. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9 proc.

Gdzie najbardziej brakuje pielęgniarek?

Według raportu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), najmniej pielęgniarek na mieszkańców przypada w:

  • województwie pomorskim - 45,8 na 100 tys. mieszkańców,
  • lubuskim - 47,
  • wielkopolskim - 48,
  • zachodnio-pomorskim - 48,1.

Najwięcej - 70 - jest w województwie świętokrzyskim. Analiza OZZPiP wskazuje, że brakuje blisko 160 tys. pielęgniarek (z pacjentami pracuje ok. 216 tys. pielęgniarek). Według prognozy zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek będzie coraz większe ze względu na demografię i starzejące się społeczeństwo. Jednocześnie liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek z roku na rok jest coraz mniejsza. w 2036 r. ma ich być 202 tys.

W grupie 10 najbardziej "opłacalnych" kierunków dwa to pielęgniarstwo, a w grupie 20 - siedem.Według raportu ELA na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci informatyki (studia II stopnia) na Uniwersytecie Warszawskim - ponad 14 tys. zł. Nieco niższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci tego samego kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - ponad 13,6 tys. zł oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria i Analiza Danych - 13,5 tys. zł.

