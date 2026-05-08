Polacy odpuszczają grillowanie? Co naprawdę wpływa na ich decyzje

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 08:48
Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu, a ci którzy grillują, częściej szukają w sklepach produktów objętych promocjami - wynika z raportu „Grillowanie 2026” przygotowanego przez Inquiry i Grupę Blix.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że wyniki badania pokazują wyraźny spadek zainteresowania grillowaniem w porównaniu z poprzednimi latami. W 2026 roku chęć zorganizowania grilla u siebie zadeklarowało 35 proc. respondentów, podczas gdy w 2024 odsetek ten wyniósł 56 proc. Na spotkanie grillowe do znajomych planuje się wybrać 42 proc. uczestników badania.

Powody mniejszego zainteresowania

Jako główne powody mniejszego zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu ankietowani wymieniają: rosnące koszty życia, brak odpowiedniego miejsca oraz zmieniające się zwyczaje konsumenckie.

46 proc. badanych zadeklarowało, że atrakcyjna promocja może skłonić ich do zmiany sklepu, w którym pierwotnie zamierzali zrobić zakupy. 31 proc. wskazało, że pod wpływem promocji wybiera inną markę niż planowała wcześniej. Z kolei 14 proc. ankietowanych stwierdziło, że promocje nie wpływają na ich decyzje zakupowe.

Z badania wynika, że 90 proc. osób planujących grill zamierza kupić specjalnie na tę okazję mięso, kiełbasę i alkohol, a średnio chcą na te produkty wydać ponad 100 zł. Coraz większą rolę w wyborach konsumenckich odgrywają marki własne sieci handlowych.

Zachowania zakupowe

Eksperci zwrócili uwagę, że klienci coraz częściej planują zakupy z wykorzystaniem gazetek promocyjnych i aplikacji mobilnych. Z danych Grupy Blix wynika również, że przed majówką dynamicznie rosło zainteresowanie produktami związanymi z grillowaniem, szczególnie brykietem i węglem drzewnym oraz piwami smakowymi.

Choć grillowanie pozostaje ważnym elementem polskiego stylu życia, konsumenci coraz ostrożniej podchodzą dziś do wydatków związanych z organizacją spotkań towarzyskich. Widzimy wyraźnie, że o sukcesie sprzedażowym w sezonie grillowym coraz częściej decyduje nie tylko oferta produktowa, ale przede wszystkim umiejętność dotarcia do klienta na etapie planowania zakupów. Dla handlu i producentów oznacza to konieczność budowania atrakcyjnych promocji i silnej obecności w kanałach mobilnych” – skomentowała Agnieszka Górnicka z Inquiry.

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1015 respondentów.

