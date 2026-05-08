11 654,76 zł brutto to nowa pensja minimalna. Od 1 lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków

Ministerstwo zdrowia planuje podwyżki wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r.

Zgodnie z projektem, wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach uznanych za priorytetowe wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie w pierwszych dwóch latach szkolenia oraz 12 714,29 zł po tym okresie. W przypadku pozostałych specjalizacji będzie to odpowiednio 10 595,24 zł oraz 10 913,10 zł.

Podwyżki mają zachęcać lekarzy do wyboru kierunków szczególnie istotnych dla systemu ochrony zdrowia. Wyższe stawki przewidziano dla specjalizacji priorytetowych, takich jak m.in.:

anestezjologia i intensywna terapia,

chirurgia dziecięca,

chirurgia ogólna,

chirurgia onkologiczna.

Zgodnie z danymi GUS w opiece zdrowotnej w Polsce zatrudnionych jest ponad 700 000 osób. Liczba osób pracujących bezpośrednio z pacjentem wynosi: ok. 141 tys. lekarzy, 37 tys. dentystów, 216 tys. pielęgniarek i położnych, 75 tys. fizjoterapeutów. Medycy mają już zapewnione podwyżki pensji minimalnej od 1 lipca.

Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych

W 2025 roku przeciętna płaca w gospodarce narodowej osiągnęła 8903,56 zł. Na podstawie tej kwoty wyznacza się minimalne wynagrodzenia w sektorze medycznym na kolejny okres rozliczeniowy. Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych wyniosłaby 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł).

Jak podaje Rynek Zdrowia, podwyżki wynikają z ustawy dotyczącej minimalnych płac w ochronie zdrowia. Przewiduje ona coroczne przeliczenie stawek od pierwszego dnia lipca. Ostateczna wysokość wynagrodzeń jest obliczana poprzez pomnożenie przeciętnej pensji z poprzedniego roku przez współczynnik pracy przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

System minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia obejmuje dziesięć kategorii zawodowych. Najwyższy współczynnik - 1,45 - przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację. Oznacza to, że ich minimalna pensja będzie stanowiła 145 proc. przeciętnej krajowej.

Pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim np. rejestratorki medyczne, sanitariusze, salowe będzie miał 6944,78 zł pensji minimalnej. To wzrost o 563,04 zł.

Wynagrodzenie minimalne lekarzy i pielęgniarek

Tak zmienią się minimalne stawki w grupach zawodowych: