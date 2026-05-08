Dziennik Gazeta Prawana logo

11 654,76 zł brutto to nowa pensja minimalna. Od 1 lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków

Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
49 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
pieniądze, banknoty polskie, złotówki
11 654,76 zł brutto to nowa pensja minimalna. Od 1 lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków/Shutterstock
Spora grupa Polaków ma już pewną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Od lipca podstawą wyliczeń stanie się nowa kwota ogłoszona przez GUS, co spowoduje zwiększenie pensji. W efekcie zwiększą się stawki w służbie zdrowia.

Ministerstwo zdrowia planuje podwyżki wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r.

Zgodnie z projektem, wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach uznanych za priorytetowe wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie w pierwszych dwóch latach szkolenia oraz 12 714,29 zł po tym okresie. W przypadku pozostałych specjalizacji będzie to odpowiednio 10 595,24 zł oraz 10 913,10 zł.

Podwyżki mają zachęcać lekarzy do wyboru kierunków szczególnie istotnych dla systemu ochrony zdrowia. Wyższe stawki przewidziano dla specjalizacji priorytetowych, takich jak m.in.:

  • anestezjologia i intensywna terapia,
  • chirurgia dziecięca,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia onkologiczna.

Zgodnie z danymi GUS w opiece zdrowotnej w Polsce zatrudnionych jest ponad 700 000 osób. Liczba osób pracujących bezpośrednio z pacjentem wynosi: ok. 141 tys. lekarzy, 37 tys. dentystów, 216 tys. pielęgniarek i położnych, 75 tys. fizjoterapeutów. Medycy mają już zapewnione podwyżki pensji minimalnej od 1 lipca.

Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych

W 2025 roku przeciętna płaca w gospodarce narodowej osiągnęła 8903,56 zł. Na podstawie tej kwoty wyznacza się minimalne wynagrodzenia w sektorze medycznym na kolejny okres rozliczeniowy. Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych wyniosłaby 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł).

Jak podaje Rynek Zdrowia, podwyżki wynikają z ustawy dotyczącej minimalnych płac w ochronie zdrowia. Przewiduje ona coroczne przeliczenie stawek od pierwszego dnia lipca. Ostateczna wysokość wynagrodzeń jest obliczana poprzez pomnożenie przeciętnej pensji z poprzedniego roku przez współczynnik pracy przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

System minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia obejmuje dziesięć kategorii zawodowych. Najwyższy współczynnik - 1,45 - przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację. Oznacza to, że ich minimalna pensja będzie stanowiła 145 proc. przeciętnej krajowej.

Pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim np. rejestratorki medyczne, sanitariusze, salowe będzie miał 6944,78 zł pensji minimalnej. To wzrost o 563,04 zł.

Wynagrodzenie minimalne lekarzy i pielęgniarek

Tak zmienią się minimalne stawki w grupach zawodowych:

  • lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka albo położna z magistrem i specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),
  • lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),
  • stażysta - 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem lub ze specjalizacją (bez magisterki) - 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),
  • fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub wyższym I stopnia, bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim (bez specjalizacji) - 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),
  • inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim - 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),
  • pracownik działalności podstawowej (inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny) z wykształceniem wyższym - 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),
  • pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim )np. rejestratorki medyczne, sanitariusze, salowe - 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),
  • pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego - 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: podwyżkisłużba zdrowiapensja minimalna
Powiązane
studia, uczelnia, rok akademicki
Nawet 20 tys. zł pensji tuż po studiach. Lista kierunków, które opłaca się kończyć
UJ
UJ zmienia zasady rekrutacji na oblegany kierunek. Rewolucja od przyszłego roku
pisemny egzamin z matematyki, matura
Matury z matematyki unieważnione. Wiceszefowa MEN o konsekwencjach
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autora11 654,76 zł brutto to nowa pensja minimalna. Od 1 lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści mnóstwo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Nowy Lexus RZ 550e F SPORT
Oto nowy Lexus zamiast NX. Pod maską rewolucja. Jaka cena?
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Policja kontroluje kierowców
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Policja kontroluje kierowcę
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 8 na 10 to wynik pozytywny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj