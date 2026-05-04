Producent sałatek zamyka fabrykę po 30 latach. Masowe zwolnienia w Legnicy

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 15:01
Znany producent sałatek i lunch boxów, firma Eisberg Polska, kończy działalność w Legnicy. Decyzja o likwidacji zakładu zapadła nagle, co oznacza masowe zwolnienia dla blisko 200 pracowników. Firma, która od 1992 roku dostarczała gotowe mieszanki warzyw do największych sieci handlowych, znika z mapy miasta. Pracownicy przy wsparciu związku zawodowego Solidarność rozpoczynają walkę o należne im prawa i odprawy.

Zarząd firmy Eisberg Polska ogłosił definitywne zakończenie działalności produkcyjnej w Legnicy. Ta niespodziewana informacja wstrząsnęła załogą pod koniec kwietnia. Prezes spółki przekazał decyzję, która oznacza likwidację zakładu przy ulicy Bydgoskiej - podaje lokalny serwis lca.pl.

Współczesna hala produkcyjna, która przez dekady dawała utrzymanie setkom rodzin, wkrótce opustoszeje. Dla Legnicy to potężny cios ekonomiczny. Miasto traci stabilnego pracodawcę, który przez lata budował przemysłowy charakter tej części regionu.

Pionier branży znika z rynku

Historia Eisberg Polska w Legnicy sięga 1992 roku. Firma należała do pionierów branży przetwórstwa warzyw w naszym kraju. Jak podaje lokalny serwis lca.pl, przez ponad trzy dekady zakład produkował gotowe mieszanki sałat oraz popularne lunch boxy, które trafiały na półki największych sieci handlowych w Polsce. Wieloletnia obecność na rynku sprawiła, że wielu pracowników związało z tym miejscem całą swoją karierę zawodową.

Pracownicy zwierają szyki

Załoga Eisberga nie zamierza bezczynnie czekać na wypowiedzenia. W zakładzie błyskawicznie zawiązały się struktury związku zawodowego Solidarność. Pracownicy chcą wspólnie negocjować warunki odejść i walczyć o uczciwe traktowanie przez zarząd.

Żaneta Friske, przewodnicząca zakładowej organizacji, potwierdza, że związkowcy otrzymali już pełne wsparcie merytoryczne i prawne. Eksperci z regionalnych struktur związku pomogą pracownikom w trudnych rozmowach z władzami spółki.

Wielkie wyzwanie dla lokalnego rynku pracy

Zwolnienie blisko 200 osób w jednym momencie to ogromne obciążenie dla lokalnego pośrednictwa pracy. Większość zwalnianych osób to doświadczeni specjaliści w branży przetwórczej. Wielu z nich musi teraz odnaleźć się w nowej rzeczywistości po kilkunastu latach pracy w jednym miejscu.

