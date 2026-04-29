Tanio już było. Ministerstwo ogłasza wzrost cen paliw na długi, majowy weekend

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 12:16
Podano nowe ceny paliw/Shutterstock
W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny benzyn na stacjach wzrosną w stosunku do cen ze środy a cena diesla spadnie.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,73 zł a oleju napędowego - 7,22 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na okres od piątku do poniedziałku.

Polacy złapią się za portfele? Niepokojąca prognoza przewiduje duży skok cen energii

Taka kara grozi za przekroczenie ceny

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Tak jest ustalana cena paliw

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTanio już było. Ministerstwo ogłasza wzrost cen paliw na długi, majowy weekend »
Quiz dla pokolenia urodzonego w czasach PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 10/10
Generał odpowiada PiS. "Zondacrypto nie prowadziła szkolenia dla ABW"
