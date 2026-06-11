W Babicy koło Wadowic ma powstać pierwsza w Polsce całoroczna hala narciarska, która ma szansę stać się najdłuższym krytym obiektem tego typu na świecie. Jak donosi portal Wadowice Nasze Miasto, inwestycja przeszła już kluczowe procedury środowiskowe i otrzymała oficjalne pozwolenie na budowę, co otwiera drogę do rozpoczęcia prac nad tym ambitnym kompleksem rekreacyjnym.

650 metrów trasy i nowoczesna technologia

Zgodnie z informacjami podawanymi przez portal wadowice24.pl, sercem obiektu zlokalizowanego na czterohektarowym terenie będzie stok o długości 650 metrów oraz nachyleniu od 10 do 35 stopni. Taki wymiar pozwoli polskiej inwestycji wyprzedzić dotychczasowego rekordzistę z Szanghaju (460 m) oraz trasę w Ski Dubai. Wewnątrz hali, o powierzchni 27 tysięcy metrów kwadratowych, zaawansowane systemy chłodzenia i naśnieżania będą stale utrzymywać temperaturę w granicach od -2 do -5 stopni Celsjusza, umożliwiając jazdę na nartach nawet w środku lata.

Co znajdzie się w kompleksie?

Portal Wadowice Nasze Miasto uzupełnia, że dzięki systemowi przeszklonych śluz zimą narciarze zyskają możliwość wyjechania ze stoku również na zewnątrz budynku. Powstaną tam restauracje, sklepy, punkty usługowe, wypożyczalnia sprzętu oraz specjalna strefa zabaw dla dzieci. Cały obiekt ma jednorazowo mieścić do 2 tysięcy osób, a dla odwiedzających przewidziano parking na około 700 samochodów.