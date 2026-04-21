Dziennik Gazeta Prawana logo

Dobra kawa taniej o połowę. Bez limitów i kart lojalnościowych

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 16:11
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
kawa
Dobra kawa taniej o połowę. Bez limitów i kart lojalnościowych/Shutterstock
Promocja na kawę to jedna z tych, którą klienci sklepów znanych sieci bardzo sobie cenią. Dzięki nim na zakupie tego popularnego, ale też drogiego produktu, mogą zaoszczędzić i przy okazji uzupełnić zapasy. W którym sklepie kupimy ją za połowę ceny? Do kiedy trwa promocja? Jaka markowa kawa została objęta zniżką?

Miłośnicy kawy z pewnością się ucieszą. Kolejna znana sieć sklepów obniża ceny kawy. Ten produkt wciąż należy do tych, które są najdroższe na sklepowych półkach. Nic, więc dziwnego, że każda wyprzedaż czy promocja, cieszą się sporym uznaniem klientów.

W tym tygodniu jedną z sieci sklepów, która zdecydowała się na obniżkę ceny kawy, jest Carrefour. Fani "małej czarnej" w ramach promocji będą mogli kupić kawy mielone, ziarniste oraz rozpuszczalne. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Do kiedy można je kupić w niższej, atrakcyjnej cenie? Co trzeba zrobić, by móc skorzystać z tej promocji?

Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę i sery. Taniej o 30 a nawet 80 proc.

Dobra kawa taniej o 50 proc. Jakie produkty są objęte promocją?

Kawą, która w sklepach sieci Carrefour będzie można kupić taniej w tym tygodniu, to produkty takie jak:

  • kawa mielona Classic Coffee Eduscho Family
  • kawy ziarniste Classic Coffee Eduscho Family
  • kawa rozpuszczalna Jacobs Krönung
  • kawę rozpuszczalną Gold Dallmayr

To właśnie tę pierwszą kawę, czyli kawę mieloną Classic Coffee marki Eduscho Family klienci sklepów sieci Carrefour kupią o 50 proc. taniej. Promocja obowiązuje przy zakupie 2 opakowań kawy. Zamiast 39,99 zł za opakowanie o wadze 500 g zapłacimy tylko 19,99 zł. Warto pamiętać, że oferta ta jest dostępna bez dziennych limitów oraz kart czy aplikacji lojalnościowych.

Wyprzedaż kawy w Carrefour. Jaką kupimy taniej o 25 proc.?

Kawą, którą w tym tygodniu w sklepach Carrefour kupimy o 25 proc. taniej jest ta ziarnista Classic Coffee marki Eduscho Familytej. Na kawę ziarnistą o wadze 1 kg wydamy 15 zł mniej. Zapłacimy nie 59,99 zł, a 49,99 zł. Tu również nie ma limitów i nie trzeba posiadać żadnej karty.

Za kawę mieloną Rossa marki Lavazza zapłacimy z kolei 24 proc. mniej. Opakowanie 250 g teraz kosztuje nie 26,99 zł a 35,89 zł. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów i nie ma na nią dziennych limitów.

Kawy rozpuszczalne w niższej cenie. Jakie znalazły się w ofercie Carrefour?

Sieć sklepów Carrefour ma również zniżkę dla tych, którzy lubią kawę rozpuszczalną. Produkt Gold marki Dallmayr można teraz kupić o 20 proc. taniej. Cena tej kawy wynosi obecnie 22,99 zł, wcześniej kosztowała 29,99 zł. Aby kupić ją w niższej cenie trzeba posiadać kartę Seniora, kartę Payback lub aplikację Mój Carrefour.

Taniej kupimy także kawę rozpuszczalną marki Jacobs. Kawa Krönung jest tańsza o 20 proc. a więc o 7,90 zł. Za paczkę kawy o wadze 200 g zapłacimy 29,99 zł, a nie 37,89 zł. Ta oferta także nie jest objęta limitami. By z niej skorzystać nie trzeba też posiadać kart ani aplikacji.

Oferta na tanią kawę w Carrefour. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Biedronka można kupić do końca tygodnia i do wyczerpania zapasów. W tym tygodniu nie do soboty a do niedzieli, bo 26 kwietnia to niedziela handlowa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kawaobniżkapromocja na kawęCarrefour
Marta Kawczyńska
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj