Dziennik Gazeta Prawana logo

Koniec z obowiązkiem zawożenia butelek z kaucją do sklepów? Odbiorą je spod drzwi

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 16:15
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Koniec z obowiązkiem zawożenia butelek z kaucją do sklepów? Odbiorą je spod drzwi
Koniec z obowiązkiem zawożenia butelek z kaucją do sklepów? Odbiorą je spod drzwi/Shutterstock
Jedna z sieci handlowych jako pierwsza w Polsce uruchomiła usługę odbioru opakowań objętych systemem kaucyjnym bezpośrednio od klientów. To rozwiązanie może okazać się przełomem dla systemu, który dotychczas wielu osobom kojarzył się przede wszystkim z problemami organizacyjnymi, awariami butelkomatów oraz niezadowoleniem konsumentów. Nowa usługa ma uprościć proces zwrotu opakowań i pokazać, że odzyskiwanie kaucji nie musi wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami.

System kaucyjny miał przynieść korzyści zarówno środowisku, jak i konsumentom – więcej czystości, skuteczniejszy recykling i szybki zwrot kaucji zachęcający do oddawania opakowań. W praktyce jednak wielu klientów napotyka problemy związane z awariami butelkomatów i trudnościami ze zwrotem opakowań, a sklepy muszą radzić sobie z rosnącą liczbą pozostawianych przy wejściach butelek i puszek. Rozwiązanie przedstawiane jako ważny krok w kierunku ekologii szybko zweryfikowała codzienność.

System kaucyjny w Polsce. Przepisy prawne

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce jest efektem wdrożenia unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 (tzw. dyrektywy SUP), której celem jest ograniczenie negatywnego wpływu wybranych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Regulacje unijne nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia skutecznej selektywnej zbiórki opakowań przeznaczonych do recyklingu. W praktyce oznacza to, że producenci i importerzy napojów muszą osiągać określone poziomy odzysku opakowań w ramach systemu kaucyjnego – minimum 77 proc. od 2025 roku oraz 90 proc. od 2029 roku.

Choć system kaucyjny formalnie zaczął obowiązywać w Polsce 1 października 2025 roku, jego skutki stają się widoczne dla konsumentów dopiero teraz. Na sklepowych półkach coraz częściej pojawiają się butelki plastikowe i puszki objęte kaucją. To rezultat trzymiesięcznego okresu przejściowego, który pozwolił producentom na sprzedaż napojów w opakowaniach wprowadzonych do obrotu jeszcze przed wejściem nowych przepisów.

Warto dodać, że początkowo uruchomienie systemu planowano na początek 2025 roku, jednak termin został przesunięty na mocy nowelizacji ustawy z 21 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1911).

Jak wygląda system kaucyjny w Polsce?

Kupując napój w butelce lub puszce oznaczonej symbolem systemu kaucyjnego, klient uiszcza dodatkową kaucję, która jest doliczana przy kasie i nie znajduje się w cenie podanej na półce. Obowiązek pobierania kaucji mają wszystkie punkty sprzedaży oferujące napoje w opakowaniach objętych systemem, bez względu na ich powierzchnię czy rodzaj działalności.

Aby odzyskać wpłaconą kwotę, wystarczy zwrócić puste, nieuszkodzone i niezgniecione opakowanie oznaczone logotypem systemu. Co istotne, nie trzeba okazywać paragonu potwierdzającego zakup. Zwrotu można dokonać w dowolnym punkcie zbiórki. Sklepy o powierzchni przekraczającej 200 m² mają obowiązek przyjmowania takich opakowań, natomiast mniejsze placówki mogą dołączyć do systemu dobrowolnie. Przepisy przewidują również, że na terenie każdej gminy musi funkcjonować przynajmniej jeden stały punkt odbioru, a zbiórka może odbywać się także poza sklepami.

System kaucyjny obejmuje:

  • plastikowe butelki na napoje o pojemności do 3 litrów,
  • szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra,
  • aluminiowe puszki o pojemności do 1 litra.

Jakie kaucje za butelki w 2026 roku?

Wysokość kaucji obowiązuje jednolicie na terenie całej Polski. W 2026 roku wynosi ona:

  • 50 groszy za plastikową butelkę o pojemności do 3 litrów,
  • 50 groszy za aluminiową puszkę o pojemności do 1 litra,
  • 1 zł za szklaną butelkę wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Oznacza to, że przykładowo przy zakupie sześciopaku wody w plastikowych butelkach klient zapłaci dodatkowe 3 złote kaucji, które zostaną zwrócone po oddaniu pustych opakowań w punkcie zbiórki.

System kaucyjny zderzył się z rzeczywistością

Pierwsze miesiące działania systemu kaucyjnego w Polsce pokazują, że jego wdrożenie nie spełnia oczekiwań wielu konsumentów i wywołuje rosnące rozczarowanie. Zamiast prostego i wygodnego zwrotu opakowań, część osób mierzy się z problemami organizacyjnymi oraz chaosem w funkcjonowaniu systemu. W wielu miejscach pojawiają się awarie butelkomatów lub całkowity brak tych urządzeń, a porzucone butelki i puszki pod sklepami stają się coraz częstszym widokiem.

Coraz więcej osób deklaruje również niechęć do przechowywania pustych opakowań w domu oraz poświęcania czasu na ich zwrot. W efekcie niezadowolenie społeczne stopniowo rośnie, a zamiast zapowiadanej rewolucji w recyklingu system coraz częściej kojarzy się z utrudnieniami, dezorganizacją i frustracją podczas codziennych zakupów.

Sieć sklepów wychodzi naprzeciw potrzebom. Odbierze butelki i puszki spod domu

Nowa usługa wprowadzona przez Frisco może być postrzegana jako pewne usprawnienie w systemie kaucyjnym. Sieć należąca do Grupy Eurocash jako pierwszy internetowy supermarket w Polsce uruchomiła możliwość odbioru opakowań objętych kaucją bezpośrednio od klientów. Przy okazji realizacji dostawy zamówionych produktów kurierzy mogą zabrać ze sobą puste plastikowe butelki oraz puszki.

Rozwiązanie funkcjonuje obecnie w siedmiu największych polskich aglomeracjach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Trójmieście. W trakcie jednej dostawy klient może przekazać maksymalnie dwa worki zużytych opakowań bez konieczności wcześniejszego zgłaszania tego w aplikacji.

Usługa obejmuje wyłącznie butelki PET i puszki oznaczone symbolem „Kaucja”, czyli te objęte nowym systemem. Kurierzy odbierają także opakowania po napojach marek spoza oferty Frisco, natomiast nie przyjmują opakowań z wcześniejszego systemu, np. szklanych butelek. Po weryfikacji zwracanych opakowań klient otrzymuje kaucję w formie kuponu do wykorzystania w sklepie lub – na życzenie – przelewem na konto bankowe.

"Oddawanie opakowań powinno być dla konsumentów tak samo naturalne i wygodne jak same zakupy. Współpraca z Frisco ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ odbiór opakowań przy dostawie realnie ułatwia udział w systemie kaucyjnym i pokazuje, że może on skutecznie funkcjonować także w kanale e-commerce" - wyjaśnił Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl, cytowany przez Portal Spożywczy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: system kaucyjnybutelkikaucjaodpady
Powiązane
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Należność za abonament RTV należy uregulować do 25 czerwca
Seniorzy mają czas do 25 czerwca. Za karę mniejsza emerytura
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec z obowiązkiem zawożenia butelek z kaucją do sklepów? Odbiorą je spod drzwi »
Zobacz
|
Ewa Florczak
Straciła głowę dla studenta. O tym romansie było głośno
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, aby krzaki obsypały się owocami
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
uczniowie nauka informatyka lekcja szkoła komputer
Tradycyjne plany lekcji do kosza od nowego roku szkolnego. "Dyrektorzy staną przed nie lada wyzwaniem"
kwiaty peonii piwonie
Wystarczy pół łyżeczki i zapomnisz o zwiędniętych kwiatach. Genialny patent na świeże piwonie
Fiat 126p
Bardzo trudny quiz o autach z PRL. Mało kto przechodzi 6. pytanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj