Inflacja znów rośnie. Transport i odzież ciągnęły ceny w górę

Inflacja w Polsce w marcu 2026 r.
Inflacja w Polsce w marcu wyraźnie przyspieszyła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 3,0 proc., a w porównaniu z lutym o 1,1 proc. – wynika z ostatecznych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt potwierdził wcześniejszy szybki szacunek w ujęciu rocznym, natomiast dynamika miesięczna okazała się nieco wyższa niż wstępnie podawane 1,0 proc. W lutym inflacja wynosiła 2,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm, co oznacza wyraźne przyspieszenie wzrostu cen w marcu.
Transport, odzież i obuwie
Do wzrostu inflacji w największym stopniu przyczyniły się ceny transportu, które wzrosły aż o 8,2 proc. w ujęciu miesięcznym, po spadku w lutym. Wyraźnie podrożała również odzież i obuwie, gdzie ceny wzrosły o 4,7 proc. mdm, choć w ujęciu rocznym nadal pozostają niższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano także w kategorii rekreacja, sport i kultura, gdzie inflacja roczna przyspieszyła do 5,1 proc.
Żywność i napoje bezalkoholowe
Stosunkowo stabilne pozostały ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w marcu nie zmieniły się w ujęciu miesięcznym, a w skali roku wzrosły o 2,1 proc. Wciąż relatywnie wysokie pozostają ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które były o 6,7 proc. wyższe niż przed rokiem.
Usługi i towary
Inflacja usług utrzymała się na podwyższonym poziomie 5,0 proc. rdr, co wskazuje na utrzymującą się presję kosztową w gospodarce. Z kolei inflacja towarów wyraźnie przyspieszyła do 2,2 proc. rdr z 1,0 proc. w lutym, co może sugerować stopniowe rozszerzanie się presji inflacyjnej.
Inflacja w ujęciu rocznym
W ujęciu rocznym nadal rosły również ceny związane z mieszkaniem i energią (4,3 proc.), zdrowiem (4,7 proc.), edukacją (6,0 proc.) oraz usługami restauracyjnymi i zakwaterowaniem (4,6 proc.). Spadki cen w ujęciu rocznym odnotowano natomiast w wyposażeniu mieszkania oraz w kategorii ubezpieczeń i usług finansowych.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2026 r.:
marzec
marzec
luty
luty
INFLACJA OGÓŁEM
3,0
1,1
2,1
0,3
Inflacja usług
5,0
0,2
4,8
0,7
Inflacja towarów
2,2
1,4
1,0
0,2
Żywność i napoje bezalkoholowe
2,1
0,0
2,4
0,3
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
6,7
0,7
6,9
1,3
Odzież i obuwie
-3,2
4,7
-3,4
-2,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
4,3
0,1
4,3
0,7
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
-1,6
-0,3
-1,3
0,0
Zdrowie
4,7
0,4
4,8
0,5
Transport
3,1
8,2
-5,7
-0,4
Informacja i komunikacja
2,9
-0,3
4,3
0,8
Rekreacja, sport i kultura
5,1
0,0
2,4
1,6
Edukacja
6,0
0,1
6,1
0,1
Restauracje i usługi zakwaterowania
4,6
0,4
4,6
0,2
Ubezpieczenia i usługi finansowe
-0,1
-0,9
-0,2
0,0
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
1,7
0,8
1,7
0,2