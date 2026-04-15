Dziennik Gazeta Prawana logo

Inflacja znów rośnie. Transport i odzież ciągnęły ceny w górę

oprac. Tomasz Lipczyński
40 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Inflacja, zakupy, drożyzna
Inflacja, zakupy, drożyzna/Shutterstock
Inflacja w marcu 2026 r. wyniosła 3,0 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 1,1 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny w finalnych danych. To nieznacznie więcej niż w szybkim szacunku, w którym GUS wskazywał na wzrost cen o 1,0 proc. miesiąc do miesiąca.

Inflacja w Polsce w marcu 2026 r.

Inflacja w Polsce w marcu wyraźnie przyspieszyła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 3,0 proc., a w porównaniu z lutym o 1,1 proc. – wynika z ostatecznych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt potwierdził wcześniejszy szybki szacunek w ujęciu rocznym, natomiast dynamika miesięczna okazała się nieco wyższa niż wstępnie podawane 1,0 proc. W lutym inflacja wynosiła 2,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm, co oznacza wyraźne przyspieszenie wzrostu cen w marcu.

Transport, odzież i obuwie

Do wzrostu inflacji w największym stopniu przyczyniły się ceny transportu, które wzrosły aż o 8,2 proc. w ujęciu miesięcznym, po spadku w lutym. Wyraźnie podrożała również odzież i obuwie, gdzie ceny wzrosły o 4,7 proc. mdm, choć w ujęciu rocznym nadal pozostają niższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano także w kategorii rekreacja, sport i kultura, gdzie inflacja roczna przyspieszyła do 5,1 proc.

Żywność i napoje bezalkoholowe

Stosunkowo stabilne pozostały ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w marcu nie zmieniły się w ujęciu miesięcznym, a w skali roku wzrosły o 2,1 proc. Wciąż relatywnie wysokie pozostają ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które były o 6,7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Usługi i towary

Inflacja usług utrzymała się na podwyższonym poziomie 5,0 proc. rdr, co wskazuje na utrzymującą się presję kosztową w gospodarce. Z kolei inflacja towarów wyraźnie przyspieszyła do 2,2 proc. rdr z 1,0 proc. w lutym, co może sugerować stopniowe rozszerzanie się presji inflacyjnej.

Inflacja w ujęciu rocznym

W ujęciu rocznym nadal rosły również ceny związane z mieszkaniem i energią (4,3 proc.), zdrowiem (4,7 proc.), edukacją (6,0 proc.) oraz usługami restauracyjnymi i zakwaterowaniem (4,6 proc.). Spadki cen w ujęciu rocznym odnotowano natomiast w wyposażeniu mieszkania oraz w kategorii ubezpieczeń i usług finansowych.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2026 r.:

marzec
rdr

marzec
mdm

luty
rdr

luty
mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,0

1,1

2,1

0,3

Inflacja usług

5,0

0,2

4,8

0,7

Inflacja towarów

2,2

1,4

1,0

0,2

Żywność i napoje bezalkoholowe

2,1

0,0

2,4

0,3

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,7

0,7

6,9

1,3

Odzież i obuwie

-3,2

4,7

-3,4

-2,5

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

4,3

0,1

4,3

0,7

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

-1,6

-0,3

-1,3

0,0

Zdrowie

4,7

0,4

4,8

0,5

Transport

3,1

8,2

-5,7

-0,4

Informacja i komunikacja

2,9

-0,3

4,3

0,8

Rekreacja, sport i kultura

5,1

0,0

2,4

1,6

Edukacja

6,0

0,1

6,1

0,1

Restauracje i usługi zakwaterowania

4,6

0,4

4,6

0,2

Ubezpieczenia i usługi finansowe

-0,1

-0,9

-0,2

0,0

Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi

1,7

0,8

1,7

0,2

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: gospodarkacenyinflacjawzrost cen
Powiązane
Inflacja w Polsce rośnie. Domański o przyczynach wzrostu cen
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInflacja znów rośnie. Transport i odzież ciągnęły ceny w górę »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj