Inflacja znów rośnie. Transport i odzież ciągnęły ceny w górę

Inflacja w Polsce w marcu 2026 r.

Inflacja w Polsce w marcu wyraźnie przyspieszyła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 3,0 proc., a w porównaniu z lutym o 1,1 proc. – wynika z ostatecznych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt potwierdził wcześniejszy szybki szacunek w ujęciu rocznym, natomiast dynamika miesięczna okazała się nieco wyższa niż wstępnie podawane 1,0 proc. W lutym inflacja wynosiła 2,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm, co oznacza wyraźne przyspieszenie wzrostu cen w marcu.

Transport, odzież i obuwie

Do wzrostu inflacji w największym stopniu przyczyniły się ceny transportu, które wzrosły aż o 8,2 proc. w ujęciu miesięcznym, po spadku w lutym. Wyraźnie podrożała również odzież i obuwie, gdzie ceny wzrosły o 4,7 proc. mdm, choć w ujęciu rocznym nadal pozostają niższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano także w kategorii rekreacja, sport i kultura, gdzie inflacja roczna przyspieszyła do 5,1 proc.

Żywność i napoje bezalkoholowe

Stosunkowo stabilne pozostały ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w marcu nie zmieniły się w ujęciu miesięcznym, a w skali roku wzrosły o 2,1 proc. Wciąż relatywnie wysokie pozostają ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które były o 6,7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Usługi i towary

Inflacja usług utrzymała się na podwyższonym poziomie 5,0 proc. rdr, co wskazuje na utrzymującą się presję kosztową w gospodarce. Z kolei inflacja towarów wyraźnie przyspieszyła do 2,2 proc. rdr z 1,0 proc. w lutym, co może sugerować stopniowe rozszerzanie się presji inflacyjnej.

Inflacja w ujęciu rocznym

W ujęciu rocznym nadal rosły również ceny związane z mieszkaniem i energią (4,3 proc.), zdrowiem (4,7 proc.), edukacją (6,0 proc.) oraz usługami restauracyjnymi i zakwaterowaniem (4,6 proc.). Spadki cen w ujęciu rocznym odnotowano natomiast w wyposażeniu mieszkania oraz w kategorii ubezpieczeń i usług finansowych.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2026 r.: