Strategiczny krok Orlenu. Gaz z nowych odwiertów zasili rynek

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 11:44
Uruchomienie nowych odwiertów w województwach lubelskim i wielkopolskim pozwoli Orlenowi zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziemnego o około 140 mln metrów sześciennych rocznie – poinformował we wtorek koncern. To kolejny krok spółki w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i uniezależniania się od importu surowców.

Orlen uruchamia produkcję z nowych odwiertów

„Uruchomienie produkcji z nowych odwiertów na złożach Jastrzębiec i Sierosław to kolejny krok w realizacji Strategii Orlen 2035, która zakłada systematyczny wzrost własnego wydobycia gazu ziemnego” – powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu Orlenu ds. Upstream Wiesław Prugar.

Produkcję z nowych odwiertów uruchomiono na złożu Jastrzębiec w województwie lubelskim oraz Sierosław w województwie wielkopolskim.

W pierwszym roku około 140 mln m. sześc. gazu ziemnego

Łącznie obie inwestycje dostarczą około 140 mln m. sześc. gazu ziemnego w pierwszym roku i zapewnią stabilne wydobycie przez kolejnych kilkanaście lat. Projekty te przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw surowca dla energetyki i przemysłu” – podał Orlen.

W Sierosławu Orlen korzysta z mobilnej, kontenerowej instalacji produkcyjnej. Jest to rozwiązanie stosowane przy złożach o mniejszych zasobach. Pozwala ograniczyć koszty inwestycji, a po zakończeniu eksploatacji można przenieść instalację w inne miejsce. Stosowanie mobilnych instalacji to element programu poszukiwawczo-wydobywczego Orlenu dla małych złóż, powiązanego ze strategią grupy do 2035 r.

Złoże Sierosław

Złoże Sierosław położone jest na pograniczu gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo w Wielkopolsce. Uruchomiony właśnie odwiert Sierosław-2H pozwoli na produkcję około 40 40 mln m sześc. gazu zaazotowanego - ponad 213 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE) rocznie.

Szacowane zasoby całego złoża wynoszą ok. 900 mln m sześc. (ok. 4,7 mln BOE) gazu ziemnego zaazotowanego, co pozwoli na jego eksploatację przez kilkanaście lat” – wskazał Orlen.

Złoże Jastrzębiec

Złoże Jastrzębiec znajduje się na granicy gmin Tarnogród i Kuryłówka w powiecie biłgorajskim. Do produkcji włączono tam pięć nowych odwiertów. W okresie najwyższego wydobycia pozwolą one zwiększyć krajową produkcję gazu o około 100 mln m sześc. (ok. 645 tys. BOE) rocznie. Łączne zasoby złoża Jastrzębiec szacowane są na blisko 1 mld m sześc. (ok. 6,5 mln BOE) gazu ziemnego. Uwzględniając naturalny spadek wydobycia w czasie umożliwi to jego eksploatację przez kilkanaście lat – podał także Orlen.

Strategia Orlenu na lata 2025-2035

Strategia Orlenu na lata 2025-2035 zakłada zwiększenie produkcji gazu ziemnego z krajowych złóż do 4 mld m sześc. rocznie do 2030 roku.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

Źródło PAP

Gaz może zdrożeć w kolejnych miesiącach. Minister wskazuje przyczynę
Gaz może zdrożeć w kolejnych miesiącach. Minister wskazuje przyczynę
Magazyny gazu w UE świecą pustkami? Polska bliżej normy
Magazyny gazu w UE świecą pustkami? Polska bliżej normy
Gaz w Europie mocno drożeje. Eskalacja konfliktu o Cieśninę Ormuz uderza w rynki paliw
Gaz w Europie mocno drożeje. Eskalacja konfliktu o Cieśninę Ormuz uderza w rynki paliw
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Tusk, Magyar
Specjaliści nie maja złudzeń: wybory na Węgrzech zaszkodzą PiS, a KO pomogą, jeśli...
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Xi Jinping, Chiny, prezydent Chin
Premier Hiszpanii poprosił Chiny o pomoc. Chce ograniczyć wpływy USA
