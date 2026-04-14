Coraz więcej obcokrajowców na polskim rynku pracy. Nowe dane GUS

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.

GUS podał, że wśród pracujących cudzoziemców większość stanowili mężczyźni – 59,9 proc. Było to o 0,4 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej i tyle samo co w końcu września 2025 r. W ujęciu rocznym wśród cudzoziemców wykonujących pracę zwiększyła się liczba kobiet i mężczyzn – odpowiednio o 6,0 proc. i 7,8 proc.

Ukraińcy dominują

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu z 31 października 2025 r. było ich 767,1 tys., tj. o 7,3 proc. więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku i o 1,1 proc. więcej niż we wrześniu 2025 r. Obywatele Ukrainy stanowili 67,3 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się w porównaniu z październikiem 2024 r. jak i z końcem września 2025 r. (po 0,1 pkt. proc.).

Główna forma zatrudnienia obcokrajowców

Według stanu z 31 października 2025 r. wśród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę 441,3 tys. osób realizowało wyłącznie umowy-zlecenia i pokrewne. Było to o 6,3 proc. więcej niż w październiku 2024 r. i 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W ostatnim dniu października 2025 r. co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (20,2 proc.).