Wzrost gospodarczy Polski spowolni? Jest nowa prognoza PKB

Wzrostu PKB Polski nieco spowolni?

Ekonomiści banku PKO BP opublikowali comiesięczne zestawienie prognoz banku. Z kwietniowego raportu wynika, że wzrost PKB będzie w tym roku niższy niż wcześniej prognozowali ekonomiści tego banku.

„Silne mrozy na początku roku przejściowo obniżyły aktywność w sektorze produkcyjnym, co według nas może obniżyć dynamikę PKB w I kw. 2026 r. do ok. 3 proc. r/r z 4 proc. r/r w IV kw. 2025. Biorąc to od uwagę oraz uwzględniając negatywne skutki szoku w cenach ropy i gazu obniżyliśmy prognozę wzrostu PKB w 2026 do 3,5 proc. z 3,7 proc. Inwestycje wzrosną naszym zdaniem o 10,7 proc., a konsumpcja o 3,2 proc. - w przypadku obu składowych rewizje prognoz były niewielkie. Nakłady na środki trwałe będą naszym zdaniem podbijane przez niezależne od koniunktury na świecie środki z KPO i SAFE. Zakumulowane w ostatnich kwartałach oszczędności umożliwią wygładzenie konsumpcji, pomimo spowolnienia wzrostu realnych dochodów” – napisali ekonomiści PKO BP.

Ceny paliw napędziły inflację

Wskazali, że w marcu – ze względu na silny wzrost cen paliw - inflacja wzrosła do 3 proc. w ujęciu rocznym z 2,1 proc. w styczniu i lutym.

„Wprowadzenie rządowych działań osłonowych (cena maksymalna dla paliw, obniżka VAT i akcyzy) ograniczy skalę wzrostu cen w kolejnych miesiącach. Prognozujemy, że w 2026 średniorocznie inflacja CPI wyniesie 2,8 proc. wobec 3,6 proc. w 2025. Naszym zdaniem efekty drugiej rundy silnego wzrostu cen energii będą ograniczone ze względu na brak presji popytowej w gospodarce i słabszą pozycję negocjacyjną pracowników” – czytamy w raporcie banku.

Wpływ cen gazu na inflację

Analitycy PKO BP ocenili, że wzrost cen gazu nie powinien wpłynąć na inflację. Ich zdaniem, to efekt działań Urzędu Regulacji Energetyki oraz skutek spadku cen kontraktów na ten surowiec przez ostatni rok.

Obniżka stóp zastopowana

„Wzrost niepewności i pewne pogorszenie perspektyw inflacji uniemożliwiają dalsze szybkie obniżki stóp procentowych. Pomimo wzrostu inflacja powinna pozostać w pasmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, nie widzimy więc potrzeby podwyżek stóp procentowych (które są widoczne w wycenach rynkowych)” – czytamy w raporcie banku.

Ekonomiści PKO BP oczekują także, że ze względu na wzrost cen importu, spowodowany wysokimi cenami ropy i gazu, pogorszy się saldo handlu zagranicznego. Ich zdaniem, saldo obrotów bieżących wyniesie na koniec roku -2,1 proc. PKB w stosunku do -0,9 proc. PKB.