Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70

Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:14
Producent czekolady ogłasza upadłość/Shutterstock
Słynny niemiecki producent słodyczy DreiMeister Spezialitäten złożył wniosek o upadłość. Firma z tradycjami, znana z produkcji luksusowych pralin i czekolad, walczy o przetrwanie, a los ponad 150 pracowników wciąż wisi na włosku. Sąd wyznaczył już syndyka, który ma zbadać szanse na uratowanie przedsiębiorstwa. Czy kultowa manufaktura zniknie z rynku?

Producent czekolady wszczął postępowanie upadłościowe

Producent czekolady i słodyczy DreiMeister Spezialitäten GmbH & Co. KG z Werl w Nadrenii Północnej-Westfalii wszczął postępowanie upadłościowe w trybie samozarządzania. Zostało to ogłoszone postanowieniem Sądu Rejonowego w Arnsbergu.

Sąd orzekł tymczasowy zarząd własny na podstawie art. 270b Kodeksu Upadłościowego. Oznacza to, że zarząd pozostaje na stanowisku, ale spółka pozostaje pod nadzorem tymczasowego zarządcy. Na to stanowisko został powołany Michael Schütte, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym z Gütersloh .

Producent czekolady niewypłacalny

Ma on zbadać sytuację finansową niewypłacalnej spółki i przedstawiony plan restrukturyzacyjny. Ponadto ma on zbadać, czy dostępne są wystarczające środki na pokrycie kosztów postępowania. Sąd rejonowy tymczasowo zawiesił również toczące się postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce. Ma to na celu ułatwienie stabilizacji finansowej firmy. Przyszłość producenta słodyczy pozostaje niepewna.

Ponad 150 pracowników dotkniętych niewypłacalnością

Według firmy, ostatnio zatrudniała ponad 150 osób. DreiMeister produkuje praliny i trufle, a także prowadzi sklep firmowy w swojej lokalizacji w Werl-Westönnen. Rodzinne przedsiębiorstwo zostało założone w latach 70. XX wieku i jest znane przede wszystkim z produkcji wysokiej jakości pralin i produktów czekoladowych.

