Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest wniosek. "Kluczowy kamień milowy"

Weronika Papiernik
dzisiaj, 13:45
Elektrownia jądrowa w Choczewie. Złożono wniosek
Biuro Prasowe Polskich Elektrowni Jądrowych poinformowało, że złożyły 31 marca 2026 roku wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o zezwolenie na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstaje na Pomorzu, w gminie Choczewo. "To kluczowy kamień milowy przybliżający start prac budowlanych i jedno z głównych pozwoleń niezbędnych do uzyskania przed rozpoczęciem budowy" - wskazano w komunikacie.

Wniosek o budowę elektrowni jądrowej w Choczewie złożony

Właśnie dzisiaj spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki formalny wniosek o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej - poinformował premier Donald Tusk.

Cenne działki Obajtka pod elektrownię atomową. KOWR mógł odkupić, ale nie chciał

Złożenie wniosku o zezwolenie na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to sygnał, że z determinacją realizujemy inwestycję, która przez dekady będzie gwarantem stabilnych cen energii dla polskich rodzin i motorem napędowym dla nowoczesnego przemysłu. Dołączana do wniosku dokumentacja potwierdza, że projektowana elektrownia jądrowa spełnia najbardziej rygorystyczne normy światowe i będzie bezpieczna dla mieszkańców i środowiska. Nie ma tu miejsca na kompromisy – powiedział Minister Wojciech Wrochna, Sekretarz Stanu w Ministerstwa Energii, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Realizacji projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

To jeden z ważniejszych dni dla realizacji projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jest to pierwszy i jak na razie jedyny taki wniosek w historii współczesnej Polski, po 1989 roku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego obszernego materiału, który zgodnie z zapowiedzią złożyliśmy na koniec pierwszego kwartału tego roku. Ogrom pracy wykonany przez pracowników Polskich Elektrowni Jądrowych i skala samego wniosku liczącego razem z załącznikami ponad 40 tys. stron pokazuje, jak duży i bardzo złożony jest nasz projekt - mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Wiedząc, jakie wyzwania stoją zarówno przed nami, jak i regulatorem w kwestii sprawnego procedowania i oceny wniosku, od dłuższego czasu prowadzimy z Państwową Agencją Atomistyki intensywny dialog przedlicencyjny. Chcę podziękować także Prezesowi i ekspertom PAA za dotychczasową współpracę, która jest dobrym prognostykiem w zakresie złożonego wniosku o zezwolenie na budowę – dodaje Woszczyk.

Zaznaczono w komunikacie, że złożony przez PEJ dokument to formalny wniosek inwestora, składany do Prezesa PAA zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo atomowe. "Wraz z wnioskiem został załączony zestaw materiałów dowodowych potwierdzających spełnienie wymogów bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zdolności inwestora do realizacji przedsięwzięcia: - wskazano.

Ile czasu rozpatrywany jest wniosek?

Prezes PAA wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego w terminie 24 miesięcy od złożenia wniosku, z wyłączeniem czasu na ewentualne uzupełnianie dokumentacji przez wnioskodawcę. Jak poinformowano, przewidywany termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał 2028 r., wraz z wylaniem tzw. pierwszego betonu jądrowego.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo na Pomorzu. Obiekt będzie się składał z trzech jednostek AP1000® o łącznej mocy zainstalowanej 3750 MWe. Wykonawcą elektrowni jest amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Start prac budowalnych przewidziany jest na 2028 rok. "Budowa każdego z reaktorów potrwa około 7 lat. Potem nastąpi trwający mniej więcej rok okres testów i rozruchu. Pierwszy reaktor rozpocznie komercyjną eksploatację w 2036 roku, drugi w 2037, a trzeci w roku 2038" - czytamy w komunikacie.

