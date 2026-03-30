Symbolicznego otwarcia nowego biura w Warszawie, w którym już teraz pracuje 300 pracowników, dokonał prezes Netflixa Greg Peters.

Wkład w polską gospodarkę i przemysł kreatywny

W ciągu ostatniej dekady Netflix zainwestował w Polsce, przyczyniając się do wzrostu polskiego PKB, ponad 3 miliardy złotych – podsumowuje Greg Peters, prezes Netflixa. Nawiązaliśmy współpracę z ponad 40 lokalnymi firmami produkcyjnymi, tworząc ponad 5 000 miejsc pracy dla członków obsady i ekipy, a także dodatkowe 14 000 ról dla statystów i pracowników dorywczych.

Przez te 10 lat udostępniliśmy w Netflixie ponad 700 polskich filmów i seriali, w tym ponad 80 oryginalnych produkcji i setki kolejnych, pozyskanych na licencji – dodaje Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej. Już od pierwszego lokalnego tytułu "1983" naszym celem było tworzenie oferty tak różnorodnej jak gusta polskiej publiczności. Ta wizja towarzyszyła nam przez całą dekadę, podczas której powstały globalne sukcesy jak "Wielka woda" czy "Znachor", gatunkowi ulubieńcy widzów jak "Gang Zielonej Rękawiczki" oraz "Matki Pingwinów" i najnowsze superprodukcje "1670" czy "Heweliusz".

Statystyki pokazują, że polska widownia entuzjastycznie przyjmuje lokalne historie. Od czasu uruchomienia rankingu Top 10 najchętniej oglądanych produkcji w Polsce w 2021 roku na liście pojawiło się ponad 200 polskich tytułów. Nasze lokalne historie podróżują również po świecie – każda produkcja Netflixa ma premierę w ponad 190 krajach. Na cotygodniowej globalnej liście Top 10 serwisu pojawiło się do tej pory aż 60 polskich tytułów.

Warszawa – unikalny ośrodek kreatywny i technologiczny

Warszawa jest jedną z najbardziej wyjątkowych lokalizacji na światowej mapie Netflixa. Nowe biuro to miejsce pracy zespołów odpowiadających za lokalne tytuły w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie inżynierów budujących innowacyjne rozwiązania używane przez widzów i twórców Netflixa na całym świecie.

Netflix dostarcza rozrywkę dla ponad pół miliarda ludzi na całym świecie – mówi Greg Peters. Spełnianie oczekiwań tak dużej widowni oznacza mierzenie się z najtrudniejszymi i jednocześnie najbardziej ekscytującymi wyzwaniami technologicznymi w branży rozrywkowej. Zdecydowaliśmy się ulokować jedyny poza USA hub technologiczny właśnie w Polsce, ponieważ przyciągnęły nas wyjątkowe talenty inżynieryjne i wysoki poziom edukacji. Dzisiejszy warszawski zespół inżynierów jest jednym z silników globalnego ekosystemu innowacji Netflixa – rozwiązania tworzone tutaj wpływają na to, jak z rozrywki korzystają widzowie na całym świecie.

To właśnie zespół w Polsce pracuje między innymi nad narzędziami, które wspierają proces produkcji, pozwalając na niemal natychmiastowe recenzowanie wczesnych wersji filmów czy seriali nagrywanych w dowolnym miejscu na świecie. To, co kiedyś wymagało przesyłania fizycznych nośników, teraz odbywa się niemal w czasie rzeczywistym, radykalnie przyspieszając pracę twórców.

Jeszcze w tym roku Netflix planuje zatrudnić dodatkowo około 200 inżynierów w Warszawie.

Inwestycje w rozwój talentów

Netflix zamierza kontynuować inwestycje w Polsce, nie tylko finansując kolejne produkcje i kreując więcej miejsc pracy, ale również wspierając rozwój nowych talentów, odpowiedzialnych za przyszłość całej branży.

W latach 2021–2025 firma zainwestowała miliony złotych w programy rozwoju umiejętności i talentów, obejmując szkoleniami oraz inicjatywami budowania kompetencji ponad 1300 uczestników z całej Polski. Takimi inicjatywami są m.in. program mentorski "Scenarzystki na Horyzoncie" organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz warsztaty filmowe dla młodzieży "Nakręć się na przyszłość" realizowane z KIPA i PISF.

Nie byłoby tych ostatnich 10 lat Netflixa w Polsce, gdyby nie polscy twórcy – mówi Łukasz Kłuskiewicz. Cieszy nas, że przez ostatnie lata mogliśmy współtworzyć tak wiele historii, które naprawdę poruszyły widzów – wywoływały emocje, dyskusje, a nawet memy. Czekamy więc na kolejną dekadę współpracy z utalentowanymi twórcami, a naszym widzom już wkrótce zapewnimy kolejne tytuły, o których będzie głośno.

Nadchodzące hity Netflixa

Netflix jeszcze w tym roku pokaże m.in. serial "Lalka" inspirowany powieścią Bolesława Prusa, film "Mniej obcy" o historii polskiego rockmana Jana Borysewicza oraz 3. sezon uwielbianego serialu "1670", a także pierwszą polską edycję programu "Love is Blind".