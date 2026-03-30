Zdaniem Czarnka ze względu na wysokie ceny paliwa oraz prądu – w sklepach panuje drożyzna.

PiS: Składamy projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność

Poseł PiS zapowiedział więc w poniedziałek złożenie projektu ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. Aby ustawa mogła wejść możliwie szybko w życie, zaapelował, by zwołać w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Sejmu na wtorek.

Reklama

PiS: To powinno zostawić w kieszeniach Polaków 3 miliardy złotych

Proponujemy projekt ustawy, który składamy właśnie teraz, o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 roku. To według wyliczeń opartych na założeniach budżetowych naszych przeciwników politycznych, dzisiaj rządzących, powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 miliardy złotych. Żeby to zrobić szybko i nie zwlekać, składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro – powiedział Czarnek podczas spotkania z dziennikarzami w Hali Mirowskiej w Warszawie.

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej

Reklama

W niedzielę, dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, weszły w życie regulacje z rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej", w tym ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach. Cena będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W poniedziałek ok. południa powinno zostać opublikowane pierwsze obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnej ceny paliw.