Nawet 3500 zł dopłaty do ciepła. Jak odebrać bon?

Niedługo ruszy nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Wsparcie trafi do osób, które ogrzewają domy lub mieszkania z sieci ciepłowniczej (ciepło systemowe). Warunkiem jest jednak cena – bon przysługuje tylko wtedy, gdy cena netto ciepła w Twojej taryfie przekracza 170 zł za GJ.

Liczy się dochód. Obowiązują konkretne limity

Aby otrzymać pełną kwotę bonu, Twoje miesięczne zarobki netto nie mogą przekroczyć określonych progów:

3272,69 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego.

– dla gospodarstwa jednoosobowego. 2454,52 zł na osobę – w gospodarstwach wieloosobowych.

Nawet jeśli zarabiasz nieco więcej, nadal masz szansę na pomoc. Urzędnicy zastosują zasadę "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli przekroczysz limit, pomniejszą Twój bon o kwotę tego przekroczenia. Minimalna wypłata wynosi 20 zł.

Ile możesz zyskać? Kwoty zależą od taryfy

Wysokość bonu ciepłowniczego w 2026 roku zależy bezpośrednio od ceny ciepła, jaką ustaliło Twoje przedsiębiorstwo energetyczne:

1000 zł – przy cenie od 170 zł do 200 zł/GJ.

– przy cenie od 170 zł do 200 zł/GJ. 2000 zł – przy cenie powyżej 200 zł do 230 zł/GJ.

– przy cenie powyżej 200 zł do 230 zł/GJ. 3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Zapisz tę datę: wnioski możesz składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Pamiętaj, że pod jednym adresem przysługuje tylko jeden bon. Jeśli dwie osoby z tego samego domu złożą osobne wnioski, pieniądze otrzyma ta, która zrobiła to pierwsza. Masz do wyboru kilka wygodnych dróg:

Przez internet: Skorzystaj z aplikacji mObywatel, platformy ePUAP lub strony gov.pl.

Osobiście: Udaj się do urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej.

Pocztą: Wyślij wypełniony dokument listem poleconym.

Wzór wniosku znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

Większość wnioskodawców musi dołączyć do dokumentów specjalne zaświadczenie od zarządcy budynku (spółdzielni lub wspólnoty). Dokument ten musi potwierdzać, że korzystasz z ciepła systemowego i wskazywać jego cenę netto.

Jeśli jesteś bezpośrednim odbiorcą i masz podpisaną umowę z ciepłownią na własne nazwisko, nie potrzebujesz zaświadczenia – odpowiednie dane wpisujesz bezpośrednio do wniosku.