Nawet 3500 zł dopłaty do ciepła. Jak odebrać bon?

Niedługo ruszy nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Wsparcie trafi do osób, które ogrzewają domy lub mieszkania z sieci ciepłowniczej (ciepło systemowe). Warunkiem jest jednak cena – bon przysługuje tylko wtedy, gdy cena netto ciepła w Twojej taryfie przekracza 170 zł za GJ.
Liczy się dochód. Obowiązują konkretne limity
Aby otrzymać pełną kwotę bonu, Twoje miesięczne zarobki netto nie mogą przekroczyć określonych progów:
- 3272,69 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego.
- 2454,52 zł na osobę – w gospodarstwach wieloosobowych.
Nawet jeśli zarabiasz nieco więcej, nadal masz szansę na pomoc. Urzędnicy zastosują zasadę "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli przekroczysz limit, pomniejszą Twój bon o kwotę tego przekroczenia. Minimalna wypłata wynosi 20 zł.
Ile możesz zyskać? Kwoty zależą od taryfy
Wysokość bonu ciepłowniczego w 2026 roku zależy bezpośrednio od ceny ciepła, jaką ustaliło Twoje przedsiębiorstwo energetyczne:
- 1000 zł – przy cenie od 170 zł do 200 zł/GJ.
- 2000 zł – przy cenie powyżej 200 zł do 230 zł/GJ.
- 3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.
Kiedy i jak złożyć wniosek?
Zapisz tę datę: wnioski możesz składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Pamiętaj, że pod jednym adresem przysługuje tylko jeden bon. Jeśli dwie osoby z tego samego domu złożą osobne wnioski, pieniądze otrzyma ta, która zrobiła to pierwsza. Masz do wyboru kilka wygodnych dróg:
- Przez internet: Skorzystaj z aplikacji mObywatel, platformy ePUAP lub strony gov.pl.
- Osobiście: Udaj się do urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej.
- Pocztą: Wyślij wypełniony dokument listem poleconym.
Wzór wniosku znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.
Większość wnioskodawców musi dołączyć do dokumentów specjalne zaświadczenie od zarządcy budynku (spółdzielni lub wspólnoty). Dokument ten musi potwierdzać, że korzystasz z ciepła systemowego i wskazywać jego cenę netto.
Jeśli jesteś bezpośrednim odbiorcą i masz podpisaną umowę z ciepłownią na własne nazwisko, nie potrzebujesz zaświadczenia – odpowiednie dane wpisujesz bezpośrednio do wniosku.