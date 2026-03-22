Konsolidacja pod jednym logo była kwestią czasu. PGNiG Obrót Detaliczny wchodziło w skład Grupy Kapitałowej ORLEN już od ponad trzech lat - teraz spółka formalnie przyjęła nową nazwę: myORLEN sp. z o.o. Zmiana weszła w życie 26 stycznia 2026 roku i obejmuje wszystkich klientów, którzy dotychczas kupowali gaz lub korzystali z innych usług pod szyldem PGNiG OD.

Oficjalny komunikat e-mail myORLEN do klientów, marzec 2026

Co tak naprawdę się zmieniło?

Praktycznie - tylko nazwa i logo. Wszystkie umowy zawarte z PGNiG Obrót Detaliczny pozostają w mocy bez konieczności podpisywania aneksów. Rachunki bankowe, numery telefonów, miejsca obsługi klienta, a także warunki cenowe - wszystko to pozostaje bez zmian.

Nowe dane kontaktowe myORLEN

Strona WWW: www.myorlen.pl. Serwis eBOK: ebok.myorlen.pl . E-mail: kontakt@myorlen.pl

Co pozostaje bez zmian?

Warunki zawartych umów

Numery kont bankowych do wpłat

Numery telefonów obsługi klienta

Lokalizacje Biur Obsługi Klienta (teraz pod marką ORLEN)

Adres korespondencyjny (ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa)

Administrator danych osobowych - zmieniła się jedynie nazwa spółki

Dlaczego ORLEN idzie na całość z rebrandingiem?

Włączenie PGNiG Obrót Detaliczny do marki ORLEN to element szerszej strategii budowania jednego, rozpoznawalnego koncernu energetycznego w Polsce. Spółka zaznacza, że celem jest „lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów" w ramach jednolitej struktury Grupy Kapitałowej ORLEN, do której należy od ponad trzech lat.

Czy rebrand daje prawo do wypowiedzenia umowy? Ważne rozróżnienie

Po publikacji tego artykułu pojawia się wiele pytań od czytelników: czy zmiana nazwy spółki daje prawo do bez kosztowego wyjścia z kontraktu na dostawę gazu? Odpowiedź brzmi: nie - i warto zrozumieć dlaczego.

W komunikacie rozesłanym e-mailem do klientów myORLEN wspomina o prawie do wypowiedzenia, ale dotyczy ono wyłącznie Regulaminu eBOK, czyli zasad korzystania z elektronicznego panelu obsługi klienta. To zupełnie inna kwestia niż umowa na dostawę gazu.

Można wypowiedzieć: Regulamin eBOK

Zasady korzystania z panelu online, e-faktury i aplikacji mobilnej. Klient ma 14 dni od otrzymania komunikatu na złożenie wypowiedzenia. Skutek: utrata dostępu do usługi eBOK. Umowa na gaz nadal obowiązuje.

Nie można wypowiedzieć: Umowa na dostawę gazu

Rebrand spółki nie stanowi istotnej zmiany warunków umowy w rozumieniu prawa - nie daje więc podstaw do jej bez kosztowego rozwiązania. Chęć zmiany dostawcy wymaga złożenia wypowiedzenia na zasadach ogólnych, określonych w umowie.

Ważne Uwaga: klienci, którzy wypowiedzą Regulamin eBOK w przekonaniu, że rezygnują z umowy na gaz, mogą być zaskoczeni - gaz będzie nadal dostarczany i fakturowany. Wypowiedzenie eBOK oznacza jedynie rezygnację z dostępu do panelu online.

KSeF i nowe faktury od myORLEN - co to oznacza dla Ciebie?

Zmiana nazwy spółki zbiegła się w czasie z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) - ogólnopolskiej platformy do wystawiania, przesyłania i archiwizowania faktur w ujednoliconym formacie XML. myORLEN zaktualizowało w związku z tym swoje dokumenty i procedury. Co to konkretnie oznacza - zależy od tego, czy jesteś klientem indywidualnym czy firmą.

Klient indywidualny

Na razie żadnych zmian w praktyce. KSeF w obecnej fazie wdrożenia obejmuje przede wszystkim transakcje B2B (firma–firma). Faktury dla osób prywatnych są wystawiane poza systemem KSeF.

Faktury nadal odbierzesz przez panel eBOK na ebok.myorlen.pl lub w aplikacji mobilnej - w dotychczasowej formie.

Przedsiębiorca / firma

Faktury ustrukturyzowane w formacie XML będą dostępne przez system KSeF. myORLEN zaktualizowało Regulamin eBOK, dodając definicję „Usługi e-faktura" i dostosowując procedury do nowych wymogów prawnych.

Faktury pobierzesz przez eBOK lub bezpośrednio z platformy KSeF przy użyciu numeru NIP i tokenu autoryzacyjnego. Warto upewnić się, że Twój system księgowy obsługuje format FA(2).

Ważne Faktury wystawione przed 26 stycznia 2026 roku pod nazwą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. pozostają w pełni ważne i należy je opłacić zgodnie z dotychczasowymi warunkami - na niezmienione numery kont bankowych.

Twoje dane osobowe po zmianie nazwy - co powinieneś wiedzieć

Rebrand wywołuje u wielu klientów naturalne pytanie: co stało się z moimi danymi? Czy trafiły do nowego podmiotu? Czy ORLEN ma teraz dostęp do mojej historii zużycia gazu? Odpowiedź jest prosta - ale warto ją znać.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ta sama spółka co wcześniej - zmieniła się wyłącznie jej nazwa. Nie doszło do przekazania danych nowemu podmiotowi. myORLEN sp. z o.o. to prawny kontynuator PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. - ta sama spółka, ten sam NIP, ten sam KRS.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Czy PGNiG Obrót Detaliczny to to samo co myORLEN? Tak - to ta sama spółka, tylko pod nową nazwą. Od 26 stycznia 2026 roku PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. działa jako myORLEN sp. z o.o. Zmiana dotyczy wyłącznie nazwy i logo. NIP, KRS, siedziba i cały zespół pozostały bez zmian. Czy muszę podpisać nową umowę po zmianie nazwy na myORLEN? Nie. Dotychczasowa umowa zawarta z PGNiG Obrót Detaliczny pozostaje w pełni ważna i nie wymaga żadnych aneksów ani podpisywania nowych dokumentów. Warunki, ceny i numery kont bankowych są niezmienione. Dostałem e-mail od myORLEN - czy to nie jest phishing? Komunikat o zmianie nazwy z PGNiG Obrót Detaliczny na myORLEN jest oficjalny i autentyczny. Spółka rozesłała go bezpośrednio do swoich klientów w marcu 2026 roku. Oficjalne domeny to myorlen.pl oraz ebok.myorlen.pl. Jeśli masz wątpliwości, możesz zweryfikować nadawcę pod adresem kontakt@myorlen.pl lub na stronie myorlen.pl. Co zrobić, jeśli nie akceptuję zmian w Regulaminie eBOK? Masz prawo wypowiedzieć Regulamin eBOK w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail. Wypowiedzenie należy złożyć na zasadach opisanych w Regulaminie. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie dostępu do panelu online - umowa na dostawę gazu pozostaje ważna i nadal obowiązuje. Czy zmiana nazwy PGNiG na myORLEN daje prawo do zmiany dostawcy gazu? Nie. Zmiana nazwy spółki nie stanowi podstawy do bez kosztowego rozwiązania umowy na dostawę gazu - nie jest to zmiana warunków handlowych. Jeśli chcesz zmienić dostawcę, musisz złożyć wypowiedzenie na zasadach ogólnych określonych w Twojej umowie z myORLEN. Gdzie teraz zalogować się do eBOK po zmianie nazwy? Serwis eBOK jest dostępny pod nowym adresem: ebok.myorlen.pl. Dane logowania (login i hasło) pozostają bez zmian. Stary adres powinien automatycznie przekierować na nowy. Czy faktury wystawione przez PGNiG OD przed zmianą nazwy są nadal ważne? ak, w pełni. Faktury wystawione przed 26 stycznia 2026 roku pod nazwą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zachowują ważność i należy je opłacić zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami i na dotychczasowe numery kont bankowych. Czy moje dane osobowe trafiły do ORLEN po zmianie nazwy? Nie w sensie przekazania innemu podmiotowi. Administratorem Twoich danych pozostaje ta sama spółka - zmieniła się tylko jej nazwa z PGNiG Obrót Detaliczny na myORLEN. Żadne dane nie zostały przeniesione do innej firmy z Grupy ORLEN. Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych myORLEN? Pod nowym adresem e-mail: daneosobowe@myorlen.pl, lub listownie na adres: myORLEN sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych". Pełne informacje znajdziesz na stronie myorlen.pl/dane-osobowe. Czy mogę zażądać usunięcia swoich danych po zmianie nazwy spółki? Przysługują Ci te same prawa co wcześniej - dostęp do danych, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania i sprzeciw. Zmiana nazwy spółki nie zmienia zakresu tych uprawnień ani podstaw prawnych przetwarzania. Wniosek kieruj do IOD na adres daneosobowe@myorlen.pl. Czy cele i zakres przetwarzania moich danych się zmieniły? Nie. Cele przetwarzania, podstawy prawne oraz przysługujące Ci prawa pozostały bez zmian. Zaktualizowane klauzule informacyjne dostępne są na stronie myorlen.pl/rodo.

Źródło na podstawie oficjalnego komunikatu e-mail wysłanego przez myORLEN sp. z o.o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.) bezpośrednio do klientów w marcu 2026 roku. Treść komunikatu dotyczy zmiany nazwy spółki, aktualizacji Regulaminu eBOK oraz wdrożenia systemu KSeF. Artykuł nie stanowi porady prawnej.