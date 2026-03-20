Silna przecena złota

Analitycy XTB zwrócili uwagę, że na rynku metali szlachetnych doszło w ostatnich dniach do „wyjątkowo silnej przeceny”. „Wyprzedaż ma miejsce w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej i ryzyka stagflacyjnego (sytuacji, gdy w gospodarce występuje wysoka inflacja i jednocześnie niski lub ujemny wzrost gospodarczy - PAP), które teoretycznie powinny sprzyjać popytowi na metale szlachetne - zwłaszcza złoto. Mimo to, metale spadają jak klasyczne aktywa momentum, razem z obligacjami i indeksami akcji” - wskazali eksperci.

Fed zmieni politykę?

Ich zdaniem wiązać można to z oczekiwaną zmianą polityki Fed, gdyż oczekiwania na obniżki stóp przesuwają się na jesień, a beneficjentem tej zmiany jest dolar i rentowności. „Poza tym szarżujące ceny ropy tym bardziej wskazują, że banki - w tym Fed będą bardzo ostrożnie podchodzić do luzowania polityki monetarnej w jakiejkolwiek postaci - z powodu ryzyka inflacyjnego” - uważają przedstawiciele XTB.

Ceny metali szlachetnych

Poinformowali, że srebro powstrzymało spadki. Ich zdaniem, wydaje się jednak, że srebro - z uwagi na duże użycie w przemyśle może być bardziej wrażliwe na potencjalny szok na rynku ropy, prowadzący do spowolnienia globalnej gospodarki - zatem i przemysłu.

W czwartek ok. godz. 18 złoto kosztowało 4591,19 dol. za uncję, tym samym spadając o ok. 6 proc. w ciągu dnia. Z kolei srebro wyceniano na 70,20 dol. za uncję, co oznacza spadek o ok. 9,5 proc. w ciągu dnia.