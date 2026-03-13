Jednogłośna uchwała Sejmu

Za przyjęciem uchwały zagłosowało jednogłośnie 424 posłów.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża poważne zaniepokojenie sposobem procedowania, treścią oraz przewidywanymi skutkami gospodarczymi i społecznymi przygotowywanej do zawarcia umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a państwami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj). Umowa ta może prowadzić do zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, w szczególności w sektorze rolnym i przetwórczym, oraz do osłabienia ochrony konsumentów i standardów środowiskowych w Unii Europejskiej” - czytamy w uchwale.

Sejm wskazał, iż państwa członkowskie, mogą wnieść skargę o stwierdzenie nieważności aktu Unii Europejskiej, podnosząc zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z jego stosowaniem lub nadużycia władzy.

Posłowie wnioskują do rządu o wniesienie skargi do TSUE

„W związku z powyższym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wnioskuje do Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do sporządzenia i wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie zaskarżenia aktów Komisji i Rady stwarzających podstawy do zawarcia umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur” - wskazano w uchwale.

Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrywała trzy projekty uchwał: PSL i dwa posłów PiS. W głosowaniu wybrano za wiodący projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na przyjęcie uchwały przez Sejm, która zobowiązywałaby polski rząd do zaskarżenia umowy UE-Mercosur naciskali posłowie PiS. W ich w opinii skarga dotycząca umowy złożona przez Parlament Europejski zostanie przez TSUE rozstrzygnięta „w interesie politycznym” KE, która chce by umowa weszła w życie.

Umowa UE z krajami Mercosur

17 stycznia br. przedstawiciele Unii Europejskiej i państw Mercosuru podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

21 stycznia br. Parlament Europejski skierował wniosek o zbadanie jej zgodności z unijnymi traktatami do Trybunału Sprawiedliwości UE. Opóźni to głosowanie nad zatwierdzeniem umowy o co najmniej kilkanaście miesięcy.

KE rozpoczęła tymczasowe wdrażanie umowy

27 lutego br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że KE rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego z państwami Mercosuru. Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski. Wcześniej umowę zatwierdził parlament Urugwaju, a następnie Argentyny.

Komisja Europejska rozpoczęła już procedurę tymczasowego wdrożenia umowy handlowej z krajami Mercosuru. Prawdopodobnie wejdzie ona w życie w maju.