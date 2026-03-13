Inflacja w Polsce

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. wzrosły rdr o 2,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Rynek oczekiwał wskaźników na poziomie 2,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.

Reklama

W styczniu po rewizji wag w koszyku inflacjaCPI wyniosła rdr 2,1 proc. i mdm 0,7 proc. wobec 2,2 proc. i 0,6 proc. przed rewizją.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za styczeń (po przeszacowaniu wag) i luty 2026 r.:

luty styczeń
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,1 0,3 2,1 0,7
Żywność i napoje bezalkoholowe 2,4 0,3 2,4 1,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,9 1,3 6,9 0,7
Odzież i obuwie -3,4 -2,5 -2,7 -4,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,3 0,7 3,8 1,6
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,3 0 -1,3 0,2
Zdrowie 4,8 0,5 5 1,2
Transport -5,7 -0,4 -5,8 -2,2
Informacja i komunikacja 4,3 0,8 3,7 1,8
Rekreacja, sport i kultura 2,4 1,6 4,3 1,8
Edukacja 6,1 0,1 6,1 0,2
Restauracje i usugi zakwaterowania 4,6 0,2 5,1 0,3
Ubezpieczenia i usługi finansowe -0,2 0 0,8 -1,8
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 1,7 0,2 1,2 0,9