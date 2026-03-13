Co w lutym podrożało najbardziej? Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś dane o inflacji CPI za luty 2026 roku. Okzało się, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest zgodny z przewidywaniami analityków.
Inflacja w Polsce
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. wzrosły rdr o 2,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Rynek oczekiwał wskaźników na poziomie 2,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.
W styczniu po rewizji wag w koszyku inflacjaCPI wyniosła rdr 2,1 proc. i mdm 0,7 proc. wobec 2,2 proc. i 0,6 proc. przed rewizją.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za styczeń (po przeszacowaniu wag) i luty 2026 r.:
|luty
|styczeń
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,1
|0,3
|2,1
|0,7
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|2,4
|0,3
|2,4
|1,4
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,9
|1,3
|6,9
|0,7
|Odzież i obuwie
|-3,4
|-2,5
|-2,7
|-4,1
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,3
|0,7
|3,8
|1,6
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-1,3
|0
|-1,3
|0,2
|Zdrowie
|4,8
|0,5
|5
|1,2
|Transport
|-5,7
|-0,4
|-5,8
|-2,2
|Informacja i komunikacja
|4,3
|0,8
|3,7
|1,8
|Rekreacja, sport i kultura
|2,4
|1,6
|4,3
|1,8
|Edukacja
|6,1
|0,1
|6,1
|0,2
|Restauracje i usugi zakwaterowania
|4,6
|0,2
|5,1
|0,3
|Ubezpieczenia i usługi finansowe
|-0,2
|0
|0,8
|-1,8
|Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
|1,7
|0,2
|1,2
|0,9
