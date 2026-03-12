Okazja: zakup markowej kawy i 120 zł oszczędności

Gdy kilogram dobrej kawy kosztuje 100 zł, promocja typu druga 60 proc. taniej pozwala na zakupie dwóch kilogramów oszczędzić nawet 60 złotych. A skoro limit wynosi cztery opakowania, to kwotę oszczędności łatwo można podwoić.

Wszystko w zależności od potrzeb: można kupować na zbliżające się przyjęcia imieninowe czy już z myślą o świętach (Wielkanoc. Można zakupy skroić wyłącznie pod swoje indywidualne potrzeby i gusta.

Okazja na tanią kawę: trzy dni, można w jednej promocji kupić ziarnistą, rozpuszczalną i mieloną

Na skorzystanie z promocji są trzy dni: czwarte-sobota 12-14 marca nie trzeba więc biec od razu do sklepu, a z okazji na tańszy zakup skorzystać można robiąc zaplanowane zakupy. Tyle, że musi to być sklep z sieci Lidl, bo tam właśnie opisywana promocja jest dostępna.

Inne warunki też są elastyczne. Nie ma potrzeby kupowania kawy drogich gatunków, bo promocja obejmuje także te tańsze. Nie ma też potrzeby wybierania między różnymi rodzajami kawy: ziarnistą arabica, mieloną Lavazza czy rozpuszczalną Nescafe. W ramach jednego zakupu czterech opakowań można sobie przygotować odpowiedni mikst, pamiętając jedynie, że 60 proc. upustu naliczone zostanie do drugiego tańszego opakowania.