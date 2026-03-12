Musisz uważać na takie przelewy. Inaczej Urząd Skarbowy nabierze podejrzeń [LISTA]
Polskie organy podatkowe dysponują rozszerzonymi kompetencjami w zakresie kontroli finansów osobistych obywateli. Nowe przepisy umożliwiają szczegółową analizę operacji bankowych, w tym przychodzących i wychodzących przelewów. Nad całością procesu czuwa Krajowa Administracja Skarbowa. Banki, jako instytucje współpracujące, są zobowiązane do udostępnienia danych swoich klientów, nawet w przypadku braku podejrzeń o nielegalne działania, w celu weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Obowiązek banków
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, banki mają obowiązek zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wszystkie transakcje finansowe przekraczające równowartość 15 000 euro (ok. 65-70 000 zł). Ten obowiązek wynika z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy i ma na celu zapobieganie takim przestępstwom, jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Należy podkreślić, że niektóre instytucje finansowe, w ramach swoich wewnętrznych procedur, mogą podejmować dodatkowe środki ostrożności i analizować także transakcje o niższej wartości, np. 10 000 euro. Obowiązek raportowania nie ogranicza się jedynie do transakcji o wyjątkowo wysokiej wartości. Instytucje finansowe są zobowiązane zgłaszać również wszelkie operacje, które budzą jakiekolwiek wątpliwości co do ich legalności.
Na to musisz uważać. Tego typu działania mogą wzbudzić podejrzenia Urzędu Skarbowego
Podejrzenia Urzędu Skarbowego mogą wzbudzić:
- Przelewy o niskiej wartości: Częste transakcje finansowe o niewielkich kwotach, przeprowadzane w krótkich interwałach, które w sumie tworzą znaczną wartość, mogą wzbudzić wątpliwości organów podatkowych.
- Wielokrotne przelewy o identycznej wartości: Regularne otrzymywanie przelewów o tej samej kwocie od różnych nadawców może być sygnałem potencjalnej nieprawidłowości.
- Niezwykłe oznaczenia płatności: Transakcje finansowe opatrzone nietypowymi lub budzącymi podejrzenia tytułami mogą stanowić podstawę do szczegółowej kontroli podatkowej.
Darowizna - limity kwotowe
Ograniczenia dotyczące transakcji finansowych dotyczą również członków rodziny. Przelewy pieniężne między członkami rodziny mogą podlegać kontroli podatkowej jako potencjalne darowizny. Kwalifikacja takiej transakcji jako darowizny zależy od wysokości przekazanej kwoty. Warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe, wyższe kwoty wolne od podatku od darowizn. Aktualne limity kwotowe darowizn to:
- 10 tys. 434 zł dla I grupy podatkowej (małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie),
- 7 tys. 878 zł dla II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych),
- 5 tys. 308 zł dla III grupy podatkowej (pozostałe osoby).
