Musisz uważać na takie przelewy. Inaczej Urząd Skarbowy nabierze podejrzeń [LISTA]

Polskie organy podatkowe dysponują rozszerzonymi kompetencjami w zakresie kontroli finansów osobistych obywateli. Nowe przepisy umożliwiają szczegółową analizę operacji bankowych, w tym przychodzących i wychodzących przelewów. Nad całością procesu czuwa Krajowa Administracja Skarbowa. Banki, jako instytucje współpracujące, są zobowiązane do udostępnienia danych swoich klientów, nawet w przypadku braku podejrzeń o nielegalne działania, w celu weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Reklama

Obowiązek banków

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, banki mają obowiązek zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wszystkie transakcje finansowe przekraczające równowartość 15 000 euro (ok. 65-70 000 zł). Ten obowiązek wynika z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy i ma na celu zapobieganie takim przestępstwom, jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Należy podkreślić, że niektóre instytucje finansowe, w ramach swoich wewnętrznych procedur, mogą podejmować dodatkowe środki ostrożności i analizować także transakcje o niższej wartości, np. 10 000 euro. Obowiązek raportowania nie ogranicza się jedynie do transakcji o wyjątkowo wysokiej wartości. Instytucje finansowe są zobowiązane zgłaszać również wszelkie operacje, które budzą jakiekolwiek wątpliwości co do ich legalności.

Na to musisz uważać. Tego typu działania mogą wzbudzić podejrzenia Urzędu Skarbowego

Reklama

Podejrzenia Urzędu Skarbowego mogą wzbudzić:

Przelewy o niskiej wartości: Częste transakcje finansowe o niewielkich kwotach, przeprowadzane w krótkich interwałach, które w sumie tworzą znaczną wartość, mogą wzbudzić wątpliwości organów podatkowych.

Częste transakcje finansowe o niewielkich kwotach, przeprowadzane w krótkich interwałach, które w sumie tworzą znaczną wartość, mogą wzbudzić wątpliwości organów podatkowych. Wielokrotne przelewy o identycznej wartości: Regularne otrzymywanie przelewów o tej samej kwocie od różnych nadawców może być sygnałem potencjalnej nieprawidłowości.

Regularne otrzymywanie przelewów o tej samej kwocie od różnych nadawców może być sygnałem potencjalnej nieprawidłowości. Niezwykłe oznaczenia płatności: Transakcje finansowe opatrzone nietypowymi lub budzącymi podejrzenia tytułami mogą stanowić podstawę do szczegółowej kontroli podatkowej.

Darowizna - limity kwotowe

Ograniczenia dotyczące transakcji finansowych dotyczą również członków rodziny. Przelewy pieniężne między członkami rodziny mogą podlegać kontroli podatkowej jako potencjalne darowizny. Kwalifikacja takiej transakcji jako darowizny zależy od wysokości przekazanej kwoty. Warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe, wyższe kwoty wolne od podatku od darowizn. Aktualne limity kwotowe darowizn to: