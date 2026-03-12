Powrót niedzielnego handlu w niemieckich kurortach

Od najbliższego weekendu w licznych miejscowościach turystycznych nad Morzem Północnym i Bałtykiem wchodzą w życie przepisy pozwalające na otwieranie sklepów w niedziele. Zmiany te dotyczą ponad 150 miast i gmin w północnych landach Niemiec, w tym popularnej wśród Polaków wyspy Uznam.

Lokalne samorządy nie kryją, że celem tych regulacji jest pobudzenie ruchu turystycznego oraz zwiększenie wpływów do lokalnych budżetów w kluczowych okresach roku.

Kluczowe zasady i terminy

Zasady handlu w niedziele są ściśle określone czasowo i terytorialnie: Przepisy obowiązują głównie od 15 marca do 31 października oraz w okresie zimowym od 17 grudnia do 8 stycznia. Standardowo sklepy mogą być czynne przez 6 godzin w przedziale między 11:00 a 19:00.

Szczególnym statusem cieszy się wyspa Helgoland, gdzie handel może odbywać się w znacznie szerszym wymiarze - od 8:00 do 20:00.

W landzie Szlezwik-Holsztyn niedzielne otwarcie dotyczy przede wszystkim punktów oferujących artykuły codziennego użytku.

Gdzie zrobimy zakupy?

Nowe regulacje obejmują m.in. następujące regiony:

Meklemburgia-Pomorze Przednie: Wyspy Uznam i Rugia oraz okolice Rostocku.

Szlezwik-Holsztyn: Wyspy Sylt, Amrum i Föhr, a także kurorty takie jak Scharbeutz, Damp czy Eckernförde.

Kontrowersje i głos sprzeciwu

Mimo optymizmu władz i przedsiębiorców, liberalizacja handlu spotyka się z krytyką ze strony związków zawodowych, zwłaszcza organizacji Verdi. Przeciwnicy zmian podnoszą następujące argumenty: