Zapasy gazu w państwach europejskich

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,3 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 42,7 proc. W magazynach znajduje się obecnie 334,43 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 21,6 proc., a we Francji to 21,9 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 45,5 proc., w Austrii 35,8 proc., a w Hiszpanii 55,8 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 9,2 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 33,9 proc., a Czesi w 30,3 proc.

Ile gazu ma Polska?

W Polsce w magazynach gazu jest 17,57 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 48,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 53,7 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.