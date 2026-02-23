Polscy konsumenci zyskują właśnie potężne narzędzie do podejmowania świadomych decyzji przy kasie. Era domysłów i szukania lupy, aby dowiedzieć się, skąd przyjechał dany pomidor czy jabłko, bezpowrotnie mija. Sprzedawcy mają teraz obowiązek jasno komunikować pochodzenie towarów za pomocą symboli graficznych.

Głównym celem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest pełna przejrzystość. Do tej pory informacje o kraju pochodzenia często ginęły w gąszczu innych napisów lub były umieszczane w mało widocznych miejscach. Od teraz flaga państwa musi znajdować się bezpośrednio przy towarze, co pozwala na błyskawiczną identyfikację źródła produktu.

Nowe obowiązki dla marketów po targowiska

Nowe przepisy uderzają w anonimowość produktów na szeroką skalę. Obowiązek flagowania dotyczy praktycznie każdego miejsca, w którym kupujemy żywność:

Reklama
  • Wielkich sieci supermarketów i dyskontów.
  • Małych, osiedlowych sklepów warzywnych.
  • Lokalnych targowisk i bazarów.

Zasada jest prosta: jeśli produkt leży luzem (nie jest fabrycznie zapakowany), musi mieć przy sobie czytelną grafikę flagi. Dotyczy to większości świeżych warzyw i owoców, a także bananów oferowanych na wagę. Co ciekawe, przepisy obejmują również produkty, które sprzedawca pakuje na życzenie klienta bezpośrednio przy ladzie.

Jak bardzo podrożały codzienne zakupy? Mamy 'pełzający wzrost cen'
Jak bardzo podrożały codzienne zakupy? Mamy "pełzający wzrost cen"

Zobacz również

Miody, dżemy i soki. Rewolucja w składzie

Nowelizacja przepisów to nie tylko flagi przy skrzynkach z ziemniakami. Rząd wdraża unijną dyrektywę 2024/1438, która głęboko ingeruje w to, co czytamy na etykietach przetworów. Szczególne zmiany czekają miłośników miodu. Koniec z ogólnikowymi napisami "mieszanka miodów z UE i spoza UE". Od czerwca 2026 roku etykiety miodu muszą wskazywać konkretne państwa pochodzenia. Co więcej, kraje te muszą być wymienione w kolejności malejącej, wraz z podaniem dokładnego udziału procentowego miodu z danego regionu.

Z kolei w przypadku dżemów, marmolad i galaretek zniesiono obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów na dotychczasowych zasadach. Rynek soków wzbogaci się natomiast o zupełnie nową kategorię: soki owocowe o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów na produkty typu "light" i "fit".

Zmiany w sklepach. Kiedy wejdą w życie?

Reklama

Wprowadzanie zmian podzielono na dwa kluczowe etapy, co ma dać handlowcom czas na dostosowanie się do nowych realiów:

  • 17 lutego 2026 r. – to graniczna data dla stoisk z owocami i warzywami. Od tego dnia flagi stały się obowiązkowe przy produktach sprzedawanych luzem.
  • 14 czerwca 2026 r. – wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące miodów, dżemów oraz soków.

Ustawodawca przewidział okres przejściowy dla towarów, które już znajdują się w obrocie. Jeśli sklep posiada zapasy produktów oznakowanych według starych zasad przed wejściem w życie ustawy, może je wyprzedać do całkowitego wyczerpania magazynów. Dzięki temu unikniemy marnowania żywności tylko z powodu zmiany etykiety.