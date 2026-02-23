Polscy konsumenci zyskują właśnie potężne narzędzie do podejmowania świadomych decyzji przy kasie. Era domysłów i szukania lupy, aby dowiedzieć się, skąd przyjechał dany pomidor czy jabłko, bezpowrotnie mija. Sprzedawcy mają teraz obowiązek jasno komunikować pochodzenie towarów za pomocą symboli graficznych.

Głównym celem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest pełna przejrzystość. Do tej pory informacje o kraju pochodzenia często ginęły w gąszczu innych napisów lub były umieszczane w mało widocznych miejscach. Od teraz flaga państwa musi znajdować się bezpośrednio przy towarze, co pozwala na błyskawiczną identyfikację źródła produktu.

Nowe obowiązki dla marketów po targowiska

Nowe przepisy uderzają w anonimowość produktów na szeroką skalę. Obowiązek flagowania dotyczy praktycznie każdego miejsca, w którym kupujemy żywność:

Reklama

Wielkich sieci supermarketów i dyskontów.

Małych, osiedlowych sklepów warzywnych.

Lokalnych targowisk i bazarów.

Zasada jest prosta: jeśli produkt leży luzem (nie jest fabrycznie zapakowany), musi mieć przy sobie czytelną grafikę flagi. Dotyczy to większości świeżych warzyw i owoców, a także bananów oferowanych na wagę. Co ciekawe, przepisy obejmują również produkty, które sprzedawca pakuje na życzenie klienta bezpośrednio przy ladzie.

Miody, dżemy i soki. Rewolucja w składzie

Nowelizacja przepisów to nie tylko flagi przy skrzynkach z ziemniakami. Rząd wdraża unijną dyrektywę 2024/1438, która głęboko ingeruje w to, co czytamy na etykietach przetworów. Szczególne zmiany czekają miłośników miodu. Koniec z ogólnikowymi napisami "mieszanka miodów z UE i spoza UE". Od czerwca 2026 roku etykiety miodu muszą wskazywać konkretne państwa pochodzenia. Co więcej, kraje te muszą być wymienione w kolejności malejącej, wraz z podaniem dokładnego udziału procentowego miodu z danego regionu.

Z kolei w przypadku dżemów, marmolad i galaretek zniesiono obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów na dotychczasowych zasadach. Rynek soków wzbogaci się natomiast o zupełnie nową kategorię: soki owocowe o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów na produkty typu "light" i "fit".

Zmiany w sklepach. Kiedy wejdą w życie?

Reklama

Wprowadzanie zmian podzielono na dwa kluczowe etapy, co ma dać handlowcom czas na dostosowanie się do nowych realiów:

17 lutego 2026 r. – to graniczna data dla stoisk z owocami i warzywami. Od tego dnia flagi stały się obowiązkowe przy produktach sprzedawanych luzem.

to graniczna data dla stoisk z owocami i warzywami. Od tego dnia flagi stały się obowiązkowe przy produktach sprzedawanych luzem. 14 czerwca 2026 r. – wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące miodów, dżemów oraz soków.

Ustawodawca przewidział okres przejściowy dla towarów, które już znajdują się w obrocie. Jeśli sklep posiada zapasy produktów oznakowanych według starych zasad przed wejściem w życie ustawy, może je wyprzedać do całkowitego wyczerpania magazynów. Dzięki temu unikniemy marnowania żywności tylko z powodu zmiany etykiety.