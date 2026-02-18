Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, maksymalna stawka opłaty od posiadania psów w 2026 roku wzrosła o wskaźnik inflacji i wynosi obecnie 182,40 zł rocznie za jednego czworonoga. Choć ostateczna decyzja o wysokości daniny należy do rady gminy, włodarze miast - przyciśnięci rosnącymi kosztami utrzymania schronisk i sprzątania przestrzeni publicznej - coraz rzadziej rezygnują z tej opłaty. W wielu dużych miastach, takich jak Kraków, Szczecin czy Wrocław, stawki zbliżyły się do ustawowego limitu. Co gorsza, gminy zapowiadają uszczelnienie systemu. W 2026 roku Straż Miejska zyskała nowe uprawnienia do weryfikacji chipów i sprawdzania, czy pies figuruje w lokalnej ewidencji opłat.

Reklama

Największe emocje budzi jednak tzw. opłata od kota. Choć w polskim systemie prawnym nie istnieje ona jako odrębna ustawa, coraz więcej gmin w 2026 roku wprowadza "opłatę lokalną za opiekę nad zwierzętami", argumentując to walką z bezdomnością i kosztami sterylizacji kotów wolnożyjących. Włodarze niektórych samorządów w województwie pomorskim i śląskim testują rozwiązanie, w którym właściciele kotów niewychodzących są zwolnieni z opłaty, ale ci, których pupile biegają wolno, muszą uiścić daninę rzędu 50-80 zł rocznie. Argumentacja urzędników jest prosta: koty wolnożyjące polują na ptaki i generują koszty interwencji weterynaryjnych, za co powinni płacić ich właściciele.

Kogo ominie podwyżka? Lista zwolnień w 2026 roku

Reklama

Mimo zaostrzenia kursu, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje konkretne grupy osób, które nie muszą płacić ani grosza. W 2026 roku zwolnienie z opłaty od psa przysługuje:

Seniorom powyżej 65. roku życia prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe (pod warunkiem posiadania tylko jednego psa).

Osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeden pies).

Osobom posiadającym psy asystujące (np. przewodnicy niewidomych).

Rolnikom (za maksymalnie dwa psy pilnujące gospodarstwa).

Ważne: Wiele gmin wprowadziło własne zwolnienia dla osób, które przygarnęły zwierzę ze schroniska lub poddały pupila zabiegowi kastracji/sterylizacji. Warto sprawdzić uchwałę swojej gminy, bo może to zaoszczędzić nawet 180 zł rocznie!

Jak zapłacić i co grozi za ukrywanie pupila?

Termin płatności za rok 2026 upływa zazwyczaj 30 kwietnia. Wpłaty dokonuje się w kasie urzędu gminy, u sołtysa lub przelewem na konto urzędu. Co jeśli zignorujemy ten obowiązek?

Mandat karny: Straż Miejska podczas rutynowej kontroli może nałożyć mandat za brak zgłoszenia psa do ewidencji (do 500 zł). Postępowanie skarbowe: Urząd skarbowy może naliczyć zaległość wraz z odsetkami za 5 lat wstecz.

To musisz wiedzieć przed kwietniem 2026

Sprawdź stawkę: Wejdź na stronę BIP swojej gminy -stawki potrafią różnić się o 100 zł między sąsiednimi powiatami.

Zaktualizuj chip: Upewnij się, że dane w bazie są aktualne - to podstawa do uznania ewentualnych ulg.

Zachowaj dowód wpłaty: Podczas spaceru nie musisz go mieć przy sobie, ale w razie kontroli w domu, skan w telefonie oszczędzi Ci nerwów.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego