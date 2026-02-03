Awaria w Alior Banku

Jak poinformował bank w komunikacie w mediach społecznościowych "występują trudności w dostarczaniu kodów SMS do autoryzacji transakcji. Kontakt z infolinią i obsługa w placówkach banku również mogą być utrudnione".

"Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem prawidłowego działania systemów" - poinformowano.

Apel do klientów

"Jeśli chcesz zastrzec kartę, prosimy o kontakt pod numerem 22 515 31 50. Chcemy podkreślić, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne" - wskazano. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwiązanie problemu.

Alior Bank SA jest bankiem uniwersalnym w Polsce, który rozpoczął działalność 17 listopada 2008 r. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych jako bank internetowy i internetowy kantor walutowy. Jest notowany na warszawskiej giełdzie.