Tłusty Czwartek to w polskiej tradycji ten dzień, kiedy zajadamy się pączkami i faworkami. Co roku trwa dyskusja na temat cen tych słodkości w cukierniach znanych restauratorów. Magda Gessler wraz z córką Larą prowadzi firmę "Słodki Słony".

Tak Lara Gessler tłumaczyła się z cen jagodzianek

W sezonie letnim to ceny jagodzianek wywołały lawinę komentarzy. Ludzie głosują portfelem. Jeśli nadal jesteśmy na rynku, to znaczy, że nasze jagodzianki są tego warte. Używamy prawdziwego masła, prawdziwych jajek, dużo jagód. Cena wynika też z robocizny - wszystko jest robione ręcznie. Nie ma tam żadnych uproszczeń - wyjaśniała Lara Gessler w rozmowie z Pomponikiem.

Reklama

Ile kosztują pączki i faworki u Magdy Gessler?

Po jagodziankach przyszedł czas na pączki i faworki. Pracownicy cukierni "Słodki Słony" już pochwalili się w mediach społecznościowych, że rozpoczęli przygotowania. Jak dowiedziała się Plejada w ofercie są pączki z różą i maliną. Trzeba za nie zapłacić 25 zł. Te z czekoladą, śliwką i adwokatem są o złotówkę droższe. Mamy jeszcze mini pączusie w opakowaniach i one są bez nadzienia, tylko w cukrze. 80 zł za opakowanie - mówiła w rozmowie z Plejadą pracownica cukierni. W ofercie dostępne są również faworki. Te również słono kosztują. Za opakowanie trzeba zapłacić aż 130 złotych.