Wypieki Magdy Gessler słyną z wyjątkowego smaku. Ich ceny budzą jednak wiele emocji. Tak jest np. z pączkami. Teraz przyszedł sezon na jagodzianki. Bułeczki od Magdy Gessler są napakowane owocami, ale ich cena jest dla wielu barierą nie do przebycia. Za jedną jagodziankę u znanej z "Kuchennych rewolucji" restauratorki trzeba zapłacić aż 34 zł.

Jagodzianki - pyszna kulinarna tradycja

Rumiane bułeczki z nadzieniem z jagód i posypane kruszonką to sezonowy przysmak. Nigdy tak dobrze nie smakują, jak wtedy gdy można je zrobić ze świeżych jagód. Jagodzianki wyśmienicie smakują np. z kawą, ze szklanką zimnego mleka lub z kefirem. Ile trzeba zapłacić za jagodziankę u najsłynniejszej polskiej restauratorki, czyli znanej z "MasterChefa" i "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler?

Jagodzianka w cenie obiadu

Jagodzianki u Magdy Gessler i w cukierni jej córki, Lary Gessler do tanich nie należą. Magda Gessler nie ukrywa, że jej cukiernia jest dla klientów, którzy cenią jakość i świetne wykonanie. A za jakość trzeba płacić. Jeszcze kilka lat jagodzianka w jej cukierni kosztowała 23 złote, później cena wzrosła do 28 zł, a w ubiegłym roku podskoczyła do astronomicznych 31 zł.

W tym roku sezon na jagodzianki w cukierni Magdy Gessler rozpoczął się w poniedziałek, 16 czerwca. Informacja o tym, jak zawsze, pojawiła się na profilu cukierni i wzbudziła spore zainteresowanie. Szybko jednak przebiła ją inna wiadomość - o tym, że kultowe jagodzianki wyprzedały się w kilka godzin, i to nawet pomimo wyższej niż rok temu ceny. W tym roku za bułeczki z jagodami od Magdy Gessler trzeba zapłacić aż 34 złote.

Wielu internautów narzeka, że cena jagodzianek pań Gessler jest mocno zawyżona. "Czy to są jagodzianki Gucci?" – pytał w ubiegłym roku znany TikToker, Amadeusz NieMozart. Inni podkreślają, że za 34 zł można np. w barze mlecznym zjeść dwudaniowy obiad.