Obecna legitymacja emeryta-rencisty to tzw. dokument publiczny trzeciej kategorii. Oznacza to, że ma on wpływ na bezpieczeństwo obrotu prawnego i gospodarczego (np. przy weryfikacji ulg w komunikacji). Niestety, obecny wzór nie posiada minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem, których wymagają przepisy MSWiA.

Zgodnie z ustawą, dokumenty niespełniające tych norm można wydawać tylko do 12 lipca 2026 r. Po tej dacie każdy nowy emeryt otrzyma już kartę wykonaną według nowoczesnych standardów.

Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Jak będzie wyglądać?

Nowa karta będzie miała wymiary 85,60 mm x 53,98 mm. Będzie wykonana z wytrzymałego tworzywa PCV o grubości 0,76 mm., jednostronny laminat na awersie zwiększy trwałość. Na rewersie, w prawym górnym rogu, pojawi się skrót "LER" pisany alfabetem Braille’a. Karta otrzyma również zaawansowane elementy chroniące przed podrobieniem i sfałszowaniem.

ZUS pokryje koszty produkcji legitymacji

Lepsze zabezpieczenia oznaczają wyższe koszty produkcji, które w całości pokryje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszt wyrobienia jednej sztuki wzrośnie o około 1,20 zł (z poziomu 1,05 zł do ok. 2,24 zł). W skali 10 lat ZUS wyda na ten cel o 4,6 mln zł więcej niż dotychczas. Ministerstwo podkreśla jednak, że inwestycja ta jest niezbędna, aby skutecznie chronić interesy emerytów oraz budżet państwa przed oszustwami (np. wyłudzaniem ulg na przejazdy).

Jeśli już posiadasz legitymację, nie musisz się martwić o nagłą wymianę. Do 12 lipca 2026 r. ZUS może nadal wydawać legitymacje według starego wzoru (aby wykorzystać zapasy blankietów). Po 12 lipca 2026 r. wydawane będą wyłącznie nowe, zabezpieczone karty. Wszystkie legitymacje wydane przed tym terminem zachowują ważność przez okres, na jaki zostały przyznane. Nie ma obowiązku masowej wymiany dokumentów przez osoby, które już je mają.