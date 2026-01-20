Zanim przejdziesz do instrukcji składania wniosku, warto wiedzieć, że ponowne przeliczenie emerytury może dotyczyć również zmiany parametrów stosowanych przez ZUS do wyliczania emerytur. Jednym z takich przypadków jest przeliczanie emerytury ze względu na długość życia, które w określonych sytuacjach może wpłynąć na wysokość świadczenia.

Jak złożyć wniosek ERPO przez ZUS PUE o ponowne przeliczenie emerytury?

Wejdź na stronę: www.zus.pl/pue

Kliknij “Zaloguj do PUE”

Wybierz metodę logowania:

profil zaufany (najpopularniejszy),

e-dowód,

bankowość elektroniczna,

login i hasło (jeśli wcześniej założyłeś konto).

Przejdź do zakładki „Świadczeniobiorca” w PUE ZUS

Po zalogowaniu się:

Kliknij kafelek „Świadczeniobiorca” (jeśli pobierasz emeryturę).

Następnie przejdź do zakładki „Dokumenty i wiadomości”, a potem kliknij „Sporządź nowy dokument”.

Wybierz formularz ZUS-ERPO

Wybierz formularz „Wniosek o ponowne obliczenie wysokości emerytury/renty” (ZUS ERPO). Wypełnij go, zaznaczając:

czego dotyczy wniosek (np. przeliczenia po dostarczeniu nowych dokumentów lub zakończeniu pracy),

okresy, które mają zostać uwzględnione,

załącz odpowiednie dokumenty (np. skany świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach, RMUA).

Wzór wniosku ERPO 2025 do pobrania

Wniosek ERPO o ponowne przeliczenie emerytury pobierz plik

Podpisz i wyślij wniosek ERPO o ponowne przeliczenie emerytury

Sprawdź poprawność danych.

Kliknij “Wyślij” – wniosek zostanie automatycznie podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Potwierdzenie złożenia wniosku ERPO

Po wysłaniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) – dokument potwierdzający złożenie wniosku oraz informację w skrzynce odbiorczej na PUE, gdy ZUS zacznie rozpatrywać sprawę lub będzie potrzebować dodatkowych informacji.

Ile czeka się na decyzję ZUS w sprawie przeliczenia emerytury?

ZUS zazwyczaj wydaje decyzję w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W praktyce bywa szybciej, jeśli wszystko jest w porządku.

Czy wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć też inaczej?

Tak – wniosek można złożyć również: