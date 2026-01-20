- Jak złożyć wniosek ERPO przez ZUS PUE o ponowne przeliczenie emerytury?
Zanim przejdziesz do instrukcji składania wniosku, warto wiedzieć, że ponowne przeliczenie emerytury może dotyczyć również zmiany parametrów stosowanych przez ZUS do wyliczania emerytur. Jednym z takich przypadków jest przeliczanie emerytury ze względu na długość życia, które w określonych sytuacjach może wpłynąć na wysokość świadczenia.
Jak złożyć wniosek ERPO przez ZUS PUE o ponowne przeliczenie emerytury?
- Wejdź na stronę: www.zus.pl/pue
- Kliknij “Zaloguj do PUE”
Wybierz metodę logowania:
- profil zaufany (najpopularniejszy),
- e-dowód,
- bankowość elektroniczna,
- login i hasło (jeśli wcześniej założyłeś konto).
Przejdź do zakładki „Świadczeniobiorca” w PUE ZUS
Po zalogowaniu się:
- Kliknij kafelek „Świadczeniobiorca” (jeśli pobierasz emeryturę).
- Następnie przejdź do zakładki „Dokumenty i wiadomości”, a potem kliknij „Sporządź nowy dokument”.
Wybierz formularz ZUS-ERPO
Wybierz formularz „Wniosek o ponowne obliczenie wysokości emerytury/renty” (ZUS ERPO). Wypełnij go, zaznaczając:
- czego dotyczy wniosek (np. przeliczenia po dostarczeniu nowych dokumentów lub zakończeniu pracy),
- okresy, które mają zostać uwzględnione,
- załącz odpowiednie dokumenty (np. skany świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach, RMUA).
Wzór wniosku ERPO 2025 do pobrania
Podpisz i wyślij wniosek ERPO o ponowne przeliczenie emerytury
- Sprawdź poprawność danych.
- Kliknij “Wyślij” – wniosek zostanie automatycznie podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Potwierdzenie złożenia wniosku ERPO
- Po wysłaniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) – dokument potwierdzający złożenie wniosku oraz informację w skrzynce odbiorczej na PUE, gdy ZUS zacznie rozpatrywać sprawę lub będzie potrzebować dodatkowych informacji.
Ile czeka się na decyzję ZUS w sprawie przeliczenia emerytury?
ZUS zazwyczaj wydaje decyzję w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W praktyce bywa szybciej, jeśli wszystko jest w porządku.
Czy wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć też inaczej?
Tak – wniosek można złożyć również:
- osobiście w placówce ZUS,
- listem pocztowym,
- przez ePUAP.
