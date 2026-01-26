Porozumienie Newag z Siemens Mobility

Newag zawarł z niemiecką Siemens Mobility oraz jej polską spółką wstępne porozumienie (memorandum of understanding), którego przedmiotem jest ustalenie intencji oraz ogólnych założeń potencjalnej współpracy dotyczącej dostaw pojazdów kolejowych dużych prędkości dla PKP Intercity, podał Newag. Potrzeba zawarcia przez spółkę porozumienia wynika z faktu, iż Newag samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, wyjaśniono.

Reklama

Kolej dużych prędkości w Polsce

"Porozumienie określa ogólne założenia potencjalnej współpracy w celu wspólnego uzyskania i zrealizowania zamówienia na dostawę w ciągu 7 lat 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości co najmniej 320 km/h w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego ogłoszonego przez PKP Intercity SA w grudniu 2025 roku" - czytamy w komunikacie.

Newag miałby zrealizować cześć produkcji przy zamówieniu

Reklama

Zgodnie z porozumieniem strony wstępnie zakładają, iż w przypadku uzyskania zamówienia w postępowaniu część czynności produkcyjnych i homologacyjnych zostanie wykonana przez Newag. Szczegółowe zasady potencjalnej współpracy stron zostaną ustalone w odrębnej umowie, której zawarcie przewidywane jest na kwiecień 2026 roku, dodano.

Porozumienie zostało oparte na zasadzie wyłączności, tj. strony zobowiązały się do nieprowadzenia rozmów lub negocjacji z innymi podmiotami. Daje możliwość udziału stron w postępowaniu, ale nie zobowiązuje ich do złożenia oferty, zastrzeżono.

Newag samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

"Potrzeba zawarcia przez spółkę porozumienia wynika z faktu, iż spółka samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu" - wyjaśniono.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

(ISBnews)