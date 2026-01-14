Kredyt na zakup 42 piętrowych pociągów

Głównym celem kredytu jest sfinansowanie zakupu 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach umowy z 12 listopada 2025 roku z Alstom Polska. Środki pozyskane w ramach umowy będą mogły być również przeznaczone na realizację innych kluczowych projektów inwestycyjnych, w tym m.in. na zakup i modernizację taboru, a także na inwestycje infrastrukturalne, podkreślono.

Inwestycje PKP Intercity

"Zawarcie umowy jest istotnym krokiem w realizacji strategii rozwoju PKP Intercity. Spółka prowadzi obecnie jeden z największych programów inwestycyjnych w historii - w latach 2025-2030 planujemy przeznaczyć na ten cel łącznie 20,3 mld zł, z czego 16,9 mld zł trafi na zakup i modernizację taboru, a 3,4 mld zł na rozbudowę oraz unowocześnienie infrastruktury i zapleczy technicznych. Inwestycje realizujemy ze środków własnych, środków pozyskanych w ramach zobowiązań finansowych, a także ze wsparciem funduszy unijnych. Dywersyfikacja struktury finansowania pozwala na optymalne pozyskiwanie kapitału, skuteczne zarządzanie ryzykiem i konsekwentne realizowanie długoterminowych celów rozwojowych" - powiedziała członek zarządu Joanna Siecińska, cytowana w komunikacie.

Wysokość kredytu

Całkowita kwota kredytu wynosi do 3 mld zł. Umowa została zawarta z 15 letnim okresem finansowania i długim okresem dostępności środków.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2024 r. miał ok. 78,5 mln pasażerów.