W grudniu liczba publikacji dotyczących KSeF wzrosła o 45 proc. w mediach społecznościowych oraz o 30 proc. w mediach klasycznych w porównaniu z listopadem. Analiza IMM wskazuje jednocześnie na wyraźnych liderów informacyjnych w tym obszarze – wśród nich szczególne miejsce zajmuje Grupa INFOR.

Grupa INFOR liderem wiedzy o KSeF. IMM: Publikacje biją rekordy

Według danych IMM, to właśnie serwisy Grupy INFOR należą do najbardziej aktywnych i najczęściej cytowanych źródeł wiedzy o KSeF.

INFORLEX.pl jest liderem wśród portali internetowych publikujących treści na temat systemu e-Faktur. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. opublikowano tam 345 materiałów poświęconych KSeF. Na podium znalazł się również serwis ksiegowosc.infor.pl z 303 publikacjami.

Silną pozycję Grupa INFOR utrzymuje także w prasie drukowanej. "Dziennik Gazeta Prawna" okazał się najaktywniejszym tytułem pod względem liczby publikacji o KSeF – w analizowanym okresie ukazało się 136 materiałów. Kolejne miejsca zajęły "Rzeczpospolita" oraz "Gazeta Podatkowa".

KSeF numerem jeden dla biznesu – także w social mediach

Z raportu IMM wynika, że KSeF stał się jednym z najważniejszych tematów dla przedsiębiorców również w mediach społecznościowych. Najwięcej wpisów pojawiło się na platformach X oraz Facebook, natomiast najwyższe zaangażowanie użytkowników wygenerował TikTok.

Jednocześnie analiza treści pokazuje, że grudniowa dyskusja internautów była w dużej mierze nacechowana obawami. Najczęściej pojawiały się pytania o bezpieczeństwo danych, ochronę prywatności, nadmierne obciążenia dla najmniejszych firm oraz ryzyko chaosu organizacyjnego w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu.

W miarę jak KSeF zbliża się do wdrożenia, rynek potrzebuje nie tylko newsów, ale przede wszystkim praktycznych odpowiedzi: „co, kiedy i jak zrobić” oraz jak ograniczyć ryzyka. Wyniki IMM potwierdzają, że INFORLEX i DGP są wśród kluczowych źródeł fachowej informacji w tej dyskusji - podkreśla Marzena Nikiel, wiceprezes Zarządu INFOR PL S.A.

Praktyczne wsparcie dla firm i księgowych

Eksperci i redakcje INFOR od lat koncentrują się na dostarczaniu przedsiębiorcom, księgowym, kadrom oraz prawnikom wiedzy, która ma realne zastosowanie w codziennej pracy. W kontekście KSeF szczególny nacisk położono na zagadnienia praktyczne, kluczowe z punktu widzenia wdrożenia systemu w firmach i biurach rachunkowych:

• poradach dotyczących nowych przepisów prawnych,

• analizie wyjaśnień MF,

• wdrożeniu procesów w firmie i biurze rachunkowym,

• uprawnieniach, obiegu dokumentów i ryzykach compliance,

• check-listach i rozwiązaniach "krok po kroku".