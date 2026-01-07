Allegro podpisało wiążącą umowę z funduszem Mutares. Przedmiotem sprzedaży jest segment określany jako Mall South. W skład transakcji wchodzą Mimovrste d.o.o. – działające w Słowenii, Internet Mall d.o.o. – prowadzące biznes w Chorwacji i zasoby technologiczne i zespoły wspierające z Czech. Fundusz Mutares przejmie pełną kontrolę nad tymi podmiotami, kupując 100 proc. ich udziałów.

Koniec restrukturyzacji

Allegro podkreśla, że transakcja stanowi ostateczny etap restrukturyzacji Grupy Mall. Allegro kupiło te aktywa kilka lat temu, jednak teraz decyduje się na optymalizację swojego portfela. Pozbycie się mniej rentownych lub mniej perspektywicznych rynków pozwoli firmie skoncentrować kapitał i energię na rynkach o największym potencjale wzrostu.

Kiedy finał transakcji?

Mimo podpisania umowy, proces nie zakończy się z dnia na dzień. Allegro spodziewa się sfinalizowania sprzedaży w pierwszej połowie 2026 r. Transakcję muszą najpierw zatwierdzić odpowiednie organy antymonopolowe. Do czasu uzyskania wszystkich zgód, spółki w Słowenii i Chorwacji będą funkcjonować w ramach dotychczasowych struktur Grupy Allegro.