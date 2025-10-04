Większość ze świadczeniem mieszkaniowym w kwocie 900 zł - 1000/ 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł.

Przykłady obliczania świadczenia mieszkaniowego dla policjantów

Świadczenie policjanci obliczają tak:

300 zł (kwota bazowa) razy mnożnik (jego wartość między 3 a 6)

Przykład Powiat aleksandrowski ma mnożnik 3,00. Więc policjant z tego powiatu otrzyma dopłatę do mieszkania jako 3x300 zł = 900 zł

Podstawa prawna Oszacowania wysokości mnożnika lokalizacyjnego dokonano w taki sposób, aby kwota świadczenia mieszkaniowego pokrywała ok 40% średniej ceny najmu mieszkań o powierzchni od 40 do 59 m2 w DANYM POWIECIE (albo mieście na prawach powiatu).

Przykład

Przykład Policjant służy w komendzie w powiecie mogileńskim. Sprawdza tabelę w pliku Word. Wskaźnik wynosi 3,00. Policjant mnoży 300 zł przez 3. I policjant już wie, że otrzyma miesięcznie 900 zł świadczenia mieszkaniowego, a nie jak w Warszawie 1800 zł.

Tylko w Warszawie 1800 zł miesięcznie dopłaty do czynszu. Na prowincji 900 zł

Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy dodatek do mieszkania. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).

Wydaje się to logiczne. Koszty najmu w Warszawie są wyższe niż np. w Pułtusku. Ale policjanci nie otrzymali takich jak chcieli podwyżek na 2025 r. Podobnie będzie w 2026 r. I świadczenie mieszkaniowe jest dla policjantów rodzajem prawnego pretekstu, aby dać im te podwyżki.

Tabele mnożników dla świadczenia mieszkaniowego dla policjantów

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r. pobierz plik

Link do wszystkich dokumentów związanych z projektem nowelizacji.