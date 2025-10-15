Wsparcie dla seniorów: Czym jest bon energetyczny?

Portal Infor.pl informuje o planowanym wprowadzeniu nowej dopłaty (bonu energetycznego), mającej na celu wsparcie najuboższych seniorów w Polsce. To świadczenie, ma pomóc osobom po 60. i 65. roku życia w pokryciu rosnących kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. Ma ono zapobiec sytuacji, w której starsze osoby muszą wybierać między opłatami za ciepło a zakupem niezbędnych leków.

Jak podaje Infor.pl, nowy program osłonowy jest odpowiedzią na planowane unijne regulacje, a konkretnie ETS2 - tzw. "podatek od ogrzewania" (związany z emisją CO₂). Chociaż Polska stara się opóźnić wejście tych przepisów w życie, przygotowuje system wsparcia, aby chronić obywateli przed gwałtownymi podwyżkami cen energii wynikającymi z tej dyrektywy.

Dla kogo nowa dopłata do ogrzewania i prądu?

Świadczenie jest skierowane do seniorów, którzy spełniają trzy kluczowe warunki:

Wiek : Kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po 65. roku życia.

: Kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po 65. roku życia. Dochód : Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2525 zł brutto.

: Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2525 zł brutto. Źródło ciepła: Wymagane jest mieszkanie w budynku z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (np. olej opałowy, węgiel).

Wysokość i wypłata bonu energetycznego - Wnioski i terminy

Średnia kwota wsparcia to 1200 zł rocznie. Pieniądze mają być wypłacane w ratach kwartalnych, co oznacza około 300 zł co trzy miesiące, realnie odciążając rachunki najbardziej potrzebujących.

Obsługą i wypłatą dopłat zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Seniorzy będą musieli składać tam wnioski, które następnie będą weryfikowane pod kątem kryteriów dochodowych. Według informacji podanych przez Infor.pl, obecny nabór wniosków jest zamknięty. Nowy program wejdzie w życie najwcześniej za dwa lata, po oficjalnym ogłoszeniu jego startu. Kiedy ruszy nowy program? Choć jak wskazuje portal, początkowo mówiło się o 2025 roku, rząd potwierdził, że realny start przewidziany jest na 2027 rok.