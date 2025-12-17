Co dalej z systemem e-doręczeń?

Jak podkreśla, znaczna część działalności gospodarczej w Polsce wykonywana jest w formie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych. Podstawowym rejestrem tych podmiotów jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ustawa o doręczeniach publicznych przewiduje, że od 1 stycznia 2026 r. właściwym kanałem wymiany korespondencji przedsiębiorców z organami publicznymi ma być system e-Doręczeń. Jednocześnie przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG do 31 grudnia 2024 r. zobowiązani są do uzyskania adresu e-Doręczeń do dnia 30 września 2026.

"Takie brzmienie przepisów rodzi istotne wątpliwości interpretacyjne w zakresie skuteczności doręczenia korespondencji w okresie od 1 stycznia 2026 do 30 września tego roku. Można wnioskować, że po 31 grudnia 2025 doręczenia przez ePUAP nie będą już równoważne z doręczeniami elektronicznymi, co może skutkować uznaniem tych pism za nieskuteczne lub złożone w niewłaściwej formie, mimo że część przedsiębiorców nie ma jeszcze obowiązku posiadania adresu i korzystania z systemu e-Doręczeń" -czytamy w komunikacie rzecznika MŚP.

Jak wskazano, może to wskazywać na niebezpieczną lukę prawną. Odrębnym zagadnieniem jest popularność oraz powszechnie pozytywna ocena funkcjonowania platformy ePUAP w środowisku mniejszych przedsiębiorców. Zmiana sposobu korespondencji elektronicznej może w ich przypadku prowadzić do poczucia niezrozumienia lub zagubienia. Nie wszyscy drobni przedsiębiorcy są też świadomi zachodzących zmian.

Apel do Ministra Cyfryzacji

Dlatego Rzecznik MŚP występuję Ministra Cyfryzacji o udzielenie merytorycznych wyjaśnień w odniesieniu do wskazanych zagrożeń, a w przypadku, gdyby było to konieczne również o wydanie wytycznych lub instrukcji dla podmiotów publicznych. Brak jasnych wytycznych może bowiem prowadzić do niepewności prawnej, sporów, ryzyka naruszenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i prawa, a także stanowić barierę w wykonywaniu działalności gospodarczej - dodano.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - czym się zajmuje?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.