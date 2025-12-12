"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że dziś, tj. 12 grudnia doszło do podpisania aktu notarialnego, dotyczącego odkupu nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Zabłotnia przez KOWR, od jej dotychczasowego właściciela, Pana Piotra Wielgomasa. (...) Dziś doszło do odzyskania działki za cenę jej zakupu, tj. za kwotę 22 760 000,00 złotych. Podpisanie aktu notarialnego kończy proces odkupu nieruchomości i umożliwia ponowne włączenie jej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – bez dopłat, zamiany i żadnych innych zobowiązań" - przekazał w komunikacie KOWR.

Dyrektor KOWR: Sprawa załatwiona

Sprawa działki w Zabłotni została załatwiona, dzisiaj podpisaliśmy akty notarialne, nieruchomość wraca do zasobu Skarbu Państwa, bez żadnych roszczeń, bez zobowiązań, bez żadnych dodatkowych obostrzeń, po cenie z daty jej nabycia – powiedział dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz. Dodał, że działka będzie mogła zostać przekazana CPK "niezwłocznie, jak tylko CPK wyrazi zainteresowanie".

Wiegomas: Zrzekłem się wszelkich roszczeń

Piotr Wielgomas podkreślił z kolei, że odsprzedanie przez niego działki KOWR po cenie zakupu z 2023 roku stanowiło realizację porozumienia, które zostało podpisane 5 listopada br. Zrzekłem się też wszelkich roszczeń w związku z nakładami, które poniosłem na tej działce – zaznaczył. Szef KOWR przekazał w czwartek, że Wielgomas nie otrzymał propozycji zakupu żadnej innej ziemi w zamian za odsprzedanie działki w Zabłotni.

Afera z działką pod CPK sprzedaną Dawtonie

Pod koniec października Wirtualna Polska poinformowała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według portalu w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP, wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

Zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki

W listopadzie minister rolnictwa Stefan Krajewski informował, że do prokuratury skierowane zostały dwa zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży działki. Krajewski ocenił też wtedy, że kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działało w sprawie działki w Zabłotni opieszale, choć ostatecznie doprowadziło do jej odzyskania. Dodał, że dyrektor KOWR Henryk Smolarz dostał „żółtą kartkę”. - Jeśli mnie zapytacie, czy zdymisjonuję dyrektora Smolarza, odpowiem: dzisiaj nie. Dzisiaj jest męska rozmowa i żółta kartka dla dyrektora i w ogóle dla całego kierownictwa, bo nie będę tolerować opieszałości czy braku reakcji na pisma, które wpływają, na sprawy, które są niezwykle ważne, co potwierdziły wyniki kontroli - powiedział w listopadzie szef resortu rolnictwa.

Także w ubiegłym miesiącu KOWR informował, że w związku ze sprawą sprzedaży działki dwie osoby zostały 30 października odwołane z zajmowanych funkcji – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem i kierownik Wydziału Organizacyjnego w OT KOWR w Warszawie. "Jedna z tych osób ponad 4 miesiące przetrzymywała pismo związane z procesem sprzedaży działki w Zabłotni" – podał KOWR. Dodał, że chodzi o wieloletnich pracowników, "którzy awans zawodowy otrzymali w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Osoby te mają związek z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu KOWR" – poinformował Ośrodek.

Kiedy działka trafi do CPK?

W drugiej połowie listopada prezes CPK Filip Czernicki pytany, kiedy działka trafi do CPK, ocenił, że wydarzy się to kilka tygodni po tym, jak KOWR podpisze akt notarialny ws. odkupu działki.

W ramach Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.